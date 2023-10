«Ώρα μηδέν» για τη Γάζα – «Κόλαση» για 9η μέρα στη Μ. Ανατολή

Δραματικές στιγμές ζουν τις τελευταίες ώρες οι Παλαιστίνιοι την ώρα που ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε θέση μάχης αναμένοντας την πολιτική απόφαση για να εισβάλει στη Λωρίδα της Γάζας. Ευθείες απειλές από το Ιράν απέναντι στο Ισραήλ. Αυξάνεται ολοένα και περισσότερο ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων και Ισραηλινών.

Πάνω από 4.000 νεκροί μέσα σε εννέα μέρες

Πιο αναλυτικά, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας έχουν προκαλέσει – μέχρι στιγμής – τον θάνατο 2.670 ανθρώπων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 9.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Μάλιστα, η παλαιστινιακή ομάδα της Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

🔴 A mass grave for Martyrs of the Gaza Strip; “in light of the continued arrival of martyrs in their dozens as a result of the occupation’s massacres, a mass grave has been prepared to bury approximately 100 martyrs in the emergency cemetery.” || Government Media Office, Salama… pic.twitter.com/MrVPvaCsnR — Suribelle 🚩 (@Syribelle) October 15, 2023

Τη ίδια ώρα, νέος απολογισμός θυμάτων δόθηκε στη δημοσιότητα και από το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ σύμφωνα με το οποίο, περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά του ισραηλινού εδάφους.

«Περισσότεροι των 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περισσότεροι των 120 Ισραηλινοί απήχθησαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς», ανακοίνωσε ο Ταλ Χάινριχ, εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 1.300 νεκρούς.

Ταυτοποιήθηκαν 126 όμηροι

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε 126 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν αρχικά ότι περίπου 150 Ισραηλινοί και αλλοδαποί κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα. Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αφού εντοπίστηκαν πτώματα αγνοουμένων στο νότιο Ισραήλ και ενδέχεται ακόμη να αλλάξει.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ είπε σήμερα ότι «επιβεβαιώθηκε» ο αριθμός των 126 ομήρων. Ο στρατός βρήκε επίσης νεκρούς ορισμένους από τους ομήρους, χωρίς να διευκρινίσει πόσους, σε τοπικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, 22 όμηροι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα. Η οργάνωση είχε απειλήσει ότι θα σκότωνε τους ομήρους για κάθε απροειδοποίητο πλήγμα του Ισραήλ σε κατοικίες Παλαιστινίων.

«Τα χέρια όλων βρίσκονται στην σκανδάλη»

Το ήδη υπάρχον κλίμα τρόμου πυροδοτεί το Ιράν με ανοιχτές και ευθείες απειλές. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστούν «σημαντικές βλάβες», αν ο πόλεμος στην Γάζα διευρυνθεί, μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera.

«Στείλαμε το μήνυμα στο σιωνιστικό καθεστώς μέσω των συμμάχων του ότι αν δεν σταματήσει τις θηριωδίες στην Γάζα, το Ιράν δεν μπορεί να παραμείνει απλώς παρατηρητής», δήλωσε σε συνέντευξή του στο ενημερωτικό δίκτυο του Κατάρ ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών. «Αν το πεδίο του πολέμου επεκταθεί, σημαντικές βλάβες θα υποστεί η Αμερική», τόνισε.

🇮🇷🇮🇱 Iran’s Foreign Minister is threatening a “huge earthquake” in Israel if they continue to attack the Gaza Strip.pic.twitter.com/KpOk7DvgOc — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 15, 2023

Στο ίδιο ύφος, νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι «αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων των πλευρών στην περιοχή βρίσκονται στην σκανδάλη», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Όπως εξήγησε ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης, αν το Ισραήλ εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ιράν δεν μπορεί να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», επανέλαβε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο δίκτυο al-Jazeera.

«Αυτό θα πάθετε αν μπείτε στη Γάζα»

Με βίντεο που ανάρτησε στα social media απάντησε η Χαμάς στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας τον ισραηλινό στρατό να μην εισβάλει στη Γάζα γιατί θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός περιμένει την πολιτική απόφαση για να ξεκινήσει τη χερσαία επέμβαση, η Χαμάς δημοσιοποιεί βίντεο στο οποίο μαχητές της βγαίνουν από καταφύγια με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και επιτίθενται κατά των ισραηλινών αρμάτων μάχη με ρουκέτες.

⚡️Hamas Publishes a Video titled:



“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

Στη συνέχεια, οι ισραηλινοί στρατιώτες που βρίσκονται μέσα στα τανκς, συλλαμβάνονται από τους μαχητές της Χαμάς που τους οδηγούν στη συνέχεια σε καταφύγια.

Άλλο βίντεο που δημοσίευσε το War Monitor δείχνει μαχητές της Χαμάς να φτιάχνουν αυτοσχέδια όπλα.

«Εν όψει της αναμενόμενης εισβολής στη Γάζα, η Χαμάς αποκαλύπτει το αυτοσχέδιο αντιτεθωρακισμένο Al-Yassin διαμετρήματος 105 χιλιοστών», αναφέρει στην ανάρτησή του το War Monitor αναφέρει.

⚡️In light of the zionist’s anticipated invasion into Gaza, Hamas unveils the home-made “Al-Yassin” anti-armor shell of 105 mm caliber pic.twitter.com/k7fXlTJWj4 — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

Πάντως, το απόγευμα της Κυριακής, συμφωνήθηκε η απόφαση για την επαναφορά της υδροδότησης σε ορισμένα τμήματα της νότιας Γάζας, κατά την επικοινωνία που είχαν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ σημειώνοντας πως η απόφαση για την επαναλειτουργία του συστήματος υδροδότησης είναι σύμφωνη με την πολιτική του Ισραήλ, η οποία έχει ως στόχο τον αποκλεισμό των εδαφών που ελέγχονται από τη Χαμάς.

«Θα συντρίψουμε τη Χαμάς»

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», διαμήνυσε σήμερα ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα, για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Επικίνδυνη κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Στο μεταξύ, η ένταση αυξάνεται επικίνδυνα στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, όπου πληθαίνουν οι συγκρούσεις ανάμεσα στην λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ και τον ισραηλινό στρατό, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για τοπική κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς.

Το Ισραήλ, πάντως, δήλωσε σήμερα ότι δεν θέλει πόλεμο στα σύνορά του με τον Λίβανο.

The situation on the Israel-Lebanon border is escalating by the minute. pic.twitter.com/69optJHUN6 — 301 Military (@301military) October 15, 2023

«Δεν ενδιαφερόμαστε για πόλεμο στον βορρά, δεν θέλουμε κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «αν η Χεζμπολάχ επιλέξει τον δρόμο του πολέμου, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, εξέφρασε ανησυχία για «κλιμάκωση» και «πιθανή εμπλοκή του Ιράν». Η Τεχεράνη, χορηγός και σύμμαχος της Χεζμπολάχ, απηύθυνε άλλωστε προειδοποίηση σήμερα κατά ενδεχόμενης «διεύρυνσης της σύρραξης».

Στη λιβανοϊσραηλινή μεθόριο, οι ανταλλαγές πυρών και από τις δύο πλευρές των συνόρων και οι απόπειρες διείσδυσης στο Ισραήλ ενόπλων Παλαιστινίων συμμάχων της Χεζμπολάχ πληθαίνουν.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίσθηκε από την αύξηση των πολεμικών επιχειρήσεων. Ισραηλινός άμαχος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίσθηκαν στην Στούλα του βόρειου Ισραήλ, από επίθεση με πύραυλο την ευθύνη για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε βάλλοντας κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και έκλεισε την συνοριακή ζώνη για τους πολίτες σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων.

30 missiles launched by Lebanon towards Israel pic.twitter.com/020E1PDCpE — Sprinter (@Sprinter99800) October 15, 2023

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε με ανακοίνωσή της την ευθύνη για νέα επίθεση στην ζώνη της Χανίτα του βορείου Ισραήλ με κατευθυνόμενους πυραύλους υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε απώλειες στις «τάξεις του εχθρού».

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 20 ρουκέτες από τον Λίβανο κατά δύο εβραϊκών οικισμών.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ανταλλαγή πυρών έγινε στα σύνορα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ανησυχίες για νέο μέτωπο

Η αύξηση της ένταση δημιουργεί φόβους για το άνοιγμα νέου μετώπου με την είσοδο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στην σύρραξη, πράγμα που μπορεί να σύρει σε πόλεμο και τον Λίβανο.

Απέναντι στο φάσμα μίας γενικευμένης ανάφλεξης, πληθαίνουν οι εκκλήσεις από όλες τις πλευρές προς τον Λίβανο, καθημαγμένο από τους πολέμους με το Ισραήλ και μία βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση, να μείνει στο περιθώριο της σύρραξης.

Η Γαλλία κάλεσε χθες τη Χεζμπολάχ και το Ιράν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί το άνοιγμα νέου μετώπου στην περιοχή. Η Ουάσινγκτον έχει επίσης προειδοποιήσει την Χεζμπολάχ να μην λάβει μία «κακή απόφαση».

This is Gaza⚡⚡



Full support to Israel🇮🇱 pic.twitter.com/rOd7yXIi7s — The Jaipur Dialogues (@JaipurDialogues) October 15, 2023

Τις πρώτες ημέρες της σύρραξης, η επέμβαση της Χεζμπολάχ παρέμεινε αρκετά περιορισμένη. Αλλά πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι μία χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για την επέμβαση της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, πάντως, το Ισραήλ δήλωσε προετοιμασμένο να πολεμήσει σε δύο ή περισσότερα μέτωπα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ κλιμακώνει την ένταση στα σύνορα του Λιβάνου για να παρακωλύσει την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα.

Ρουκέτα έπληξε την έδρα των κυανοκράνων του ΟΗΕ

Η έδρα των κυανοκράνων του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο επλήγη από ρουκέτα, ανακοίνωσε η Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών τονίζοντας ότι υπάρχει κλιμάκωση στην ανταλλαγή πυρών στην λιβανοϊσραηλινή μεθόριο.

«Η έδρα μας στην Νακούρα χτυπήθηκε από ρουκέτα και προσπαθούμε να εξακριβώσουμε την προέλευσή της», ανακοίνωσε η Unifil, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

«Οι επιθέσεις κατά αμάχων ή κατά του προσωπικού του ΟΗΕ συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και μπορούν να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

