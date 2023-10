Σοβαρά προβλήματα σε όλη τη Βρετανία έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία «Μπάμπετ», κάτι που βίωσαν και οι επιβάτες ενός αεροσκάφος Boeing 737.

Χαρακτηριστικά, στο αεροδρόμιο του Leeds Bradford παραλίγο να σημειωθεί αεροπορική τραγωδία όταν ένα αεροσκάφος Boeing 737 προσγειώθηκε ανώμαλα.

Το αεροπλάνο της Tui είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα και προσπαθούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο όταν – λόγω των ισχυρών ανέμων και της ολισθηρότητας του διαδρόμου προσγείωσης – βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και σχεδόν συνετρίβη στο γρασίδι έξω από τον αεροδιάδρομο.

A PLANE skidded off the runway at Leeds Bradford Airport while landing during Storm Babet.



The TUI flight from Corfu came to a standstill on boggy grassland leaving more than a hundred passengers stranded.



Emergency services, including three ambulances, raced out to the Boeing… pic.twitter.com/D9B48HncCv