Φωτιά στη Γάζα έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα και συγκεκριμένα στην πόλη Μπανί Σουχέιλα στο Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού υπουργείου Εσωτερικών στη Γάζα.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου και σε βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο από το Χαν Γιουνίς, φαίνεται ένα μεγάλο νέφος καπνού να υψώνεται πάνω από τον ορίζοντα.

#Breaking : IDF attacked the Nuseirat market in the #Gaza Strip.



The #Palestinian Ministry of Internal Affairs that as a result of the attack on the market there were dead and wounded. The footage appears to show the fire immediately after the attack.



Local media say at least… pic.twitter.com/bmj1ztol1s