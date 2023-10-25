Νοσοκομείο Παπανικολάου: Τέλος στα τακτικά χειρουργεία έως το τέλος του μήνα – Λείπουν 20 αναισθησιολόγοι, καταγγέλλουν οι γιατροί

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Από σήμερα έως και το τέλος του μήνα αναστέλλονται όλα τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα ακάλυπτες μένουν όλες οι εφημερίες του μήνα στο Καρδιοαναισθησιολογικό τμήμα, λόγω ελλείψεων.

Τα παραπάνω καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) περιγράφοντας τη δραματική υποστελέχωση που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΝΙΘ: «έχουν απομείνει μόλις 7 αναισθησιολόγοι για 27 οργανικές θέσεις (κενά της τάξης του 75%!) και με τις ανάγκες για την κάλυψη των τακτικών και των επειγόντων χειρουργείων καθώς και της γενικής εφημερίας να είναι πολλαπλάσιες» .

Οι γιατροί επίσης αναφέρουν πως παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους προς τη Διοίκηση «δεν έχει δοθεί καμία λύση με συνέπεια η κάλυψη των αναγκών των ασθενών να γίνεται με την αυταπάρνηση και την υπερεργασία των γιατρών, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή τόσο των ασθενών όσο και την δική τους».

Σύμφωνα με την ΕΝΙΘ, αυτή η κατάσταση που αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα, δεν έχει πέσει από τον ουρανό, ούτε το Παπανικολάου είναι το μοναδικό νοσοκομείο που απειλείται με αναστολή λειτουργίας νευραλγικών τμημάτων: «Οφείλεται στη διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ και στην πλήρη απαξίωση του. Ενδεικτικό, ότι για το συγκεκριμένο τμήμα που εμφανίζει 20 κενές οργανικές θέσεις, στην προκήρυξη του Απριλίου 2023 προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις ιατρών ΕΣΥ, με τις μισές από αυτές να μην έχει δηλώσει κανένας υποψήφιος, γιατί ακριβώς στην καλύτερη περίπτωση κάποιος ξέρει ότι θα εργάζεται για να καλύψει τα κενά 3 ιατρών! Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές», υποστηρίζει η Ένωση, η οποία καλεί τις Διοικήσεις του νοσοκομείου, της Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσουν άμεσα σε αυτά που απαιτεί η ΕΝΙΘ και η ΟΕΝΓΕ:

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών στις Δημόσιες δομές Υγείας.

Ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και διορισμούς με κατεπείγουσες διαδικασίες και με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο και τον τίτλο ειδικότητας.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Διπλασιασμός των απολαβών όλων των γιατρών.

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