search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 12:11
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

25.10.2023 16:18

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Τέλος στα τακτικά χειρουργεία έως το τέλος του μήνα – Λείπουν 20 αναισθησιολόγοι, καταγγέλλουν οι γιατροί

25.10.2023 16:18
nosokomeio papanikolaoy thessalonikh- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από σήμερα έως και το τέλος του μήνα αναστέλλονται όλα τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα ακάλυπτες μένουν όλες οι εφημερίες του μήνα στο Καρδιοαναισθησιολογικό τμήμα, λόγω ελλείψεων.

Τα παραπάνω καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) περιγράφοντας τη δραματική υποστελέχωση που παρουσιάζουν τα δημόσια νοσοκομεία.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΝΙΘ: «έχουν απομείνει μόλις 7 αναισθησιολόγοι για 27 οργανικές θέσεις (κενά της τάξης του 75%!) και με τις ανάγκες για την κάλυψη των τακτικών και των επειγόντων χειρουργείων καθώς και της γενικής εφημερίας να είναι πολλαπλάσιες» .

Οι γιατροί επίσης αναφέρουν πως παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τους προς τη Διοίκηση «δεν έχει δοθεί καμία λύση με συνέπεια η κάλυψη των αναγκών των ασθενών να γίνεται με την αυταπάρνηση και την υπερεργασία των γιατρών, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή  τόσο των ασθενών όσο και την δική τους».

Σύμφωνα με την ΕΝΙΘ, αυτή η κατάσταση που αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, αν δεν ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα, δεν έχει πέσει από τον ουρανό, ούτε το Παπανικολάου είναι το μοναδικό νοσοκομείο που απειλείται με αναστολή λειτουργίας νευραλγικών τμημάτων: «Οφείλεται στη διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ΕΣΥ και στην πλήρη απαξίωση του. Ενδεικτικό, ότι για το συγκεκριμένο τμήμα που εμφανίζει 20 κενές οργανικές θέσεις, στην προκήρυξη του Απριλίου 2023 προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις ιατρών ΕΣΥ, με τις μισές από αυτές να μην έχει δηλώσει κανένας υποψήφιος, γιατί ακριβώς στην καλύτερη περίπτωση κάποιος ξέρει ότι θα εργάζεται για να καλύψει τα κενά 3 ιατρών! Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Κινδυνεύουν καθημερινά ανθρώπινες ζωές», υποστηρίζει η Ένωση, η οποία καλεί τις Διοικήσεις του νοσοκομείου, της Υγειονομικής Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσουν άμεσα σε αυτά που απαιτεί η ΕΝΙΘ και η ΟΕΝΓΕ:

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών στις Δημόσιες δομές Υγείας.
  • Ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και διορισμούς με κατεπείγουσες διαδικασίες και με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο και τον τίτλο ειδικότητας.
  • Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Διπλασιασμός των απολαβών όλων των γιατρών.

Διαβάστε επίσης:

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Ανοιχτές συναντήσεις με τις τοπικές κοινωνίες πριν την έναρξη εργασιών των 3 νοσοκομείων του μέλλοντος

ΕΚΑΒ στο «κόκκινο»: Το Υπουργείο Άμυνας σταμάτησε να διαθέτει στρατιωτικά ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές από τα νησιά

Κρίσιμη και η ψυχοεκπαίδευση των ασθενών με καρκίνο του μαστού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pallini
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Σύγχρονες υποδομές νερού για την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη

ntanta-geitonias-skiadaresis
MEDIA

MEGA: Στη «μάχη» τηλεθέασης  και η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση – Πρεμιέρα την άλλη Πέμπτη (29/10) 

ASTYNOMIA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρίχρονος έφυγε από το σπίτι και περιπλανιόταν μόνος του – Συνελήφθη η μητέρα

savopoulos-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Διονύσης Σαββόπουλος: Ένας χρόνος χωρίς τον «Νιόνιο» – Η καλλιτεχνική παρακαταθήκη που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει (Videos)

gerapetritis_haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ελληνική διπλωματία στη μέγγενη: Το τουρκολιβυκό, τα οικόπεδα στην Κρήτη, το καλώδιο και το Κάιρο – Ομολογία αδυναμίας από Γεραπετρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

tileorasi
MEDIA

Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

pater_antonios-mouzourakis-new
LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, να καταδικάζεται στην Αθήνα και στα Γιάννενα να αθωώνεται;»

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Αντιδράσεις από την απόφαση του δήμου να μετονομάσει την οδό Μάρκου Μπότσαρη σε Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 12:11
pallini
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Σύγχρονες υποδομές νερού για την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη

ntanta-geitonias-skiadaresis
MEDIA

MEGA: Στη «μάχη» τηλεθέασης  και η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση – Πρεμιέρα την άλλη Πέμπτη (29/10) 

ASTYNOMIA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρίχρονος έφυγε από το σπίτι και περιπλανιόταν μόνος του – Συνελήφθη η μητέρα

1 / 3