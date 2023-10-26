search
26.10.2023 13:22

Η Αμβέρσα «στην αγκαλιά» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

26.10.2023 13:22
Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώθηκε την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στο Ελληνικό εστιατόριο Griekse Taverne  στην Αμβέρσα, με σκοπό την παρουσίαση της Περιφέρειας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο. Διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, διάσημοι bloggers, opinion leaders και  influencers του Βελγίου, είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» στην πανέμορφη αυτήν περιοχή της Ελλάδας και να γνωρίσουν τα θέλγητρα της, στα πλαίσια της σχετικής προωθητικής καμπάνιας της ΠΑΜΘ με κεντρικό μήνυμα «Αγκαλιά Γεμάτη Ελλάδα».

Την εκδήλωση «άνοιξε» ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Υγείας, κ. Αθανάσιος Τσώνης, απευθύνοντας χαιρετισμό.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και των ανθρώπων της, για τους κυριότερους φυσικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς τη περιοχής καθώς και για τα στοιχεία που κάνουν τον προορισμό αυτό ξεχωριστό. Παράλληλα, στα πλαίσια ενός απολαυστικού Ελληνικού δείπνου, είχαν την ευκαιρία να γευτούν μοναδικά παραδοσιακά  πιάτα που συνοδεύτηκαν από διάσημα κρασιά της περιοχής αλλά και μία ξεχωριστή wine tasting εμπειρία  που ανέδειξε την οινική παράδοση της ΠΑΜΘ.     

Στην Αμβέρσα βρέθηκε, μεταξύ άλλων, και η κ. Πάττυ Κωνσταντινίδου, μέλος της ομάδας τουριστικής προβολής της ΠΑΜΘ, η οποία αρχικά υπογράμμισε τα κυριότερα πλεονεκτήματα της περιοχής, από τα ασύλληπτα τοπία και τη μεγαλειώδη ιστορική κληρονομιά μέχρι την εντυπωσιακή ακτογραμμή και το ποικιλόμορφο πολιτιστικό προφίλ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιδίωξη της Περιφέρειας να εστιάσει σε πρακτικές που συμβάλουν στην πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παρουσίασε και επιπλέον πόλους έλξης της Περιφέρειας, όπως είναι οι δημοφιλείς δρόμοι του κρασιού που προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τους τοπικούς αμπελώνες και τα φημισμένα οινοποιεία. Η κ. Κωνσταντινίδου τόνισε ακόμη  πως το ενδιαφέρον για επίσκεψη στην Ελλάδα σημείωσε αύξηση στο Βελγική αγορά και πως  σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), το 2023,  η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 3 κορυφαίων  αεροπορικών προορισμών για τους Βέλγους ταξιδιώτες.

Η εν λόγω δράση προβολής της ΠΑΜΘ στην  Αμβέρσα  αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου τουριστικού στρατηγικού σχεδιασμού που έχει ως βάση την καμπάνια «Αγκαλιά γεμάτη Ελλάδα».Βασικό ζητούμενο είναι η ανάδειξη μιας ιδιαίτερα θετικής

εικόνας της ΠΑΜΘ στη Βελγική αγορά, προκείμενου να ενταχθεί η Περιφέρεια στις πρώτες επιλογές των επαγγελματιών τουρισμού, αλλά και των μεμονωμένων ταξιδιωτών

