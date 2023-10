Με νέα ρομπότ εμπλουτίζεται η έκθεση “World of Robots” στοΚέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το κοινό έχει επίσης την δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να δει από κοντά:

-Εντυπωσιακά αντίγραφα ρομπότ από blockbuster ταινίες που έχουν γράψει ιστορία (Terminator, R2D2, Transformers, Alien, C3PO, Man in Black, κλπ.).

-Την ΚΟΚΟ, το αξιαγάπητο σκυλορομπότ που χορεύει και εκτελεί με απίστευτη ακρίβεια διάφορα κόλπα.

-Τον ΑΟΒΟ, το service robot στον χώρο των νοσοκομείων.

Την PUDU, το cat robot που αποτέλεσε το πρώτο service robot για την αλυσίδα McDonald’s.

-Διάφορα μοντέλα INFO ROBOTS και τις εφαρμογές τους σε νοσοκομεία, αεροδρόμια, κτλ.

-Βιομηχανικά ρομπότ.

-Συλλεκτικές ρέπλικες και Nano Chip.3D Printers & 3D Hologram innovations.



Τα νέα ρομπότ της έκθεσης περιλαμβάνουν:

-Το ρομπότ NAO, που είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο για τις δυνατότητες που παρέχει στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Χρησιμοποιείται στην υποδοχή πολλών εταιρειών για την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία του κοινού. Με ύψος 58 εκατοστά και εξοπλισμένο με κάμερες, μικρόφωνα και διάφορους αισθητήρες αφής, αναγνωρίζει πρόσωπα, ήχους και αντικείμενα, καθώς επίσης μιλάει 20 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και ελληνικά! Το ρομπότ NAO φέρνει στην έκθεση η Ortem Hellas ΑΕ.

-Ρομπότ που δημιούργησαν οι μαθητές του Πρότυπου Κέντρου Έρευνας, Ρομποτικής και Τεχνολογίας, Marketlab. Πιο συγκεκριμένα, το Ενεργειακό Παράθυρο, που μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια των τοιχωμάτων του σπιτιού σε θερμική, τον Βιομηχανικό Βραχίονα, με τους 4 βαθμούς ελευθερίας και τις προκαθορισμένες κινήσεις, την πίστα LED, με τα 768 pixel, καθώς και τον Βραχίονα 5 Αρθρώσεων με τους 5 βαθμούς ελευθερίας.



Το World of Robots είναι μια έκθεση ρομποτικής που μετατρέπεται σε ένα μοναδικό θεματικό πάρκο δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλη την οικογένεια να ζήσει μια μοναδική, διαδραστική και ψυχαγωγική εμπειρία!



Στην έκθεση συμμετέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός Eduact. Η Eduact πραγματοποιεί διαγωνισμούς Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας της FIRST®, η οποία είναι ηγέτης στο STEM σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει λάβει βραβεία σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Διαθέτει ρομπότ, θεματική πίστα και πολυμεσικό διαδραστικό υλικό για τα ηλικιακά γκρουπ: FIRST® LEGO® League Challenge (9 – 16) – Explore (6 – 10) – Discover (4 – 6), FIRST Tech Challenge (12 – 18), καθώς και υλικό από την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST Global.