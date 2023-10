Moxy Athens Hotel: Η έκθεση «Ψυχοσυνθεσ(ε)ις» ανέδειξε το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης στα Moxy Art Affairs

Στο πλαίσιο των Moxy Art Affairs, φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, η επιδραστική έκθεση του Κωνσταντίνου Ραμμίδη, με τίτλο «Ψυχοσυνθεσ(ε)ις». Οι λάτρεις της τέχνης έδωσαν το καθιερωμένο πια ραντεβού στη στοά του Moxy Athens Hotel, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, συμμετέχοντας σε έναν καλλιτεχνικό διάλογο σχετικά με τη σύνδεση της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά φαινόμενα της εποχής μας.

Ο Κωνσταντίνος Ραμμίδης, γεννημένος στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, με δυνατό υπόβαθρο στον τομέα της Ψυχολογίας μεταφέρει την πολυσύνθετη ανθρώπινη ψυχοσύνθεση στον καμβά, συνομιλώντας με τα καθημερινά φαινόμενα που καλείται να αντιμετωπίσει ο πολίτης στη σύγχρονη κοινωνία.

Στην έκθεση «Ψυχοσυνθεσ(ε)ις», η ύπαρξη αποδίδεται ως μια σύγχρονη «Ιφιγένεια», η οποία διαμορφώνεται από τις θυσίες και αυτοθυσίες, τις απώλειες και τις αδυναμίες της. Μέσα από τα έργα τέχνης ο καλλιτέχνης αποτυπώνει προβληματισμούς και προβλήματα, ψυχολογικές διεργασίες και γεγονότα που καταγράφονται και παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ψυχοθεραπευτικών συνεδριών.

Η ματιά στρέφεται στην ανθρώπινη ατέλεια και την αδυναμία αναδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης φύσης στην αντιμετώπιση των εμποδίων και δυσκολιών.

Ο Κωνσταντίνος Ραμμίδης, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στα Moxy Art Affairs σχολίασε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμένα να παρουσιάζω το έργο μου στον κόσμο της Αθήνας, ειδικά σε έναν χώρο όπως το Moxy Athens Hotel, που έχει μετατραπεί σε εστία δημιουργικότητας και ανθρώπινης ενότητας στο κέντρο της πόλης. Η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση είναι η δική μου πηγή έμπνευσης. Ο τρόπος που κοιτάζουμε τις αδυναμίες μας και που στεκόμαστε απέναντι στα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα της εποχής αποτελούν ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης. Και το Moxy Athens Hotel είναι ο ιδανικός τόπος για να βρει την έκφρασή του».

Τα Moxy Art Affairs, συνεχίζουν για ακόμα μια χρονιά να φιλοξενούν μοναδικούς καλλιτέχνες, έργα και events που αναδεικνύουν την δημιουργικότητα και ενώνουν τους ανθρώπους της Αθήνας.

