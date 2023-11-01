search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 15:52
01.11.2023 19:06

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου

01.11.2023 19:06
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «”Απέναντι” και για τη Μ. Ανατολή» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την προβολή ισχύος από την Άγκυρα προς τη Δύση, τους φιλοδυτικούς Άραβες και την Αθήνα, αλλά και για τις προκλήσεις («οθωμανική Θεσσαλονίκη» κ.λπ.) ενόψει Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Στην «οθωμανική» Θεσσαλονίκη… – Εκτός διεθνούς κλίματος η προσήλωση της κυβέρνησης στον ελληνοτουρκικό διάλογο – Η Αθήνα αντιμετωπίζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από το πρίσμα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Γιατί η κυβέρνηση κήρυξε πόλεμο στη φοροδιαφυγή – Το πολιτικό σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις Μητσοτάκη – Τα ερωτήματα για τις αντιδράσεις από τη «μεσαία τάξη»

ΜΑΞΙΜΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΟΙ: Στο μικροσκόπιο του Μαξίμου – Ποιοι υπουργοί βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση λόγω χειρισμών και εκκρεμοτήτων – Αγρότες, πολιτική προστασία, δημόσια τάξη και μεταναστευτικό στην κορυφή

ΣΥΡΙΖΑ: Οι διεργασίες λίγο πριν από την έκρηξη – Αντίστροφη μέτρηση για τις διαγραφές στην «αρένα» της Κεντρικής Επιτροπής στις 11-12 Νοεμβρίου – Ο πρόεδρος, η ηγετική ομάδα και ο άγνωστος Χ της πειθαρχικής διαδικασίας – Από τι θα εξαρτηθεί ο χρόνος αποχώρησης της Ομπρέλας, ποια η στάση των Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Ηλιόπουλου

ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση – Δουλειά από βουλευτές και συνεργάτες ζητάει ο Ανδρουλάκης – Αισιοδοξία αλλά και προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις

ΚΚΕ: Νέα αδιέξοδα, χρέη και λουκέτα βλέπει το ΚΚΕ – Απροκάλυπτο» χαράτσωμα των ελεύθερων επαγγελματιών

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Δραματική ακρίβεια... πριν απ’ την ακρίβεια – Το 25% του εισοδήματος για τρόφιμα το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – Πολύ πιο επώδυνη η επιβάρυνση για τα φτωχά νοικοκυριά – Στην τέταρτη χειρότερη θέση του ΟΟΣΑ ο συσχετισμός πληθωρισμού και μέσου μισθού

ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ: Η «κανονικότητα» στη Γάζα μέχρι τις 6 Οκτωβρίου – Η αθλιότητα στην οποία ολόκληρος ο πλανήτης έκλεινε τα μάτια – Έρευνα: Ο παλαιστινιακός λαός δεν ταυτίζεται με τη Χαμάς!

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: H Χεζμπολάχ κρίνει την επέκταση της σύγκρουσης – Η γέννηση, το δίκτυο, οι δυνατότητες και η υποστήριξη από το Ιράν – Η απειλή κατά του Ισραήλ ίσως είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης

ΑΡΘΡΟ Γ. ΤΣΙΠΡΑ: Το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ στο Διεθνές Δίκαιο – Ισχύει το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ σε συνθήκες κατοχής; – Τι είναι νόμιμο και τι όχι από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου σε συνθήκες κατοχής;

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔ. Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η αποσταθεροποιητική λειτουργία των «άκρων» – Ο ΟΗΕ υποχρεώνεται να αναζητήσει τα αποτελεσματικά μέσα και τις δράσεις – Το εύθραυστο Διεθνές Πλαίσιο και αδυναμία αντίδρασης του ΟΗΕ

ΑΡΘΡΟ Γ. ΣΧΙΖΑ: Η Αλβανία, ένα road movie και οι παλιές περιπέτειες – Οι Αλβανοί εθελοντές του ιταλικού στρατού το 1940 και τα 700.000 μπούνκερ – Το Ύψωμα 731 έχει εκτεθεί ανεξέλεγκτα σε φυσικές δράσεις

