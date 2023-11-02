Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. ξεχώρισε ανάμεσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας, στα GrowthAwards 2023

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. ξεχώρισε ως μία από τις 6 ελληνικές εταιρείες που βραβεύτηκαν στα 7α Growth Awards, τα βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που συνδιοργανώνονται από τη Eurobank και την Grant Thornton.

Η διοργάνωση αναδεικνύει τις δυναμικές εταιρείες που συνδυάζουν τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις, με μία επιτυχημένη σύγχρονη επιχειρηματική ιστορία, και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάδειξη του ελληνικού επιχειρείν.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε κα. Ελένη Θεοχάρη, Συνιδρύτρια & Chief Operating Officer, η οποία δήλωσε «H διάκριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και επιβραβεύει μία αναπτυξιακή πορεία τριών δεκαετιών. Είμαστε μία οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε από την απομονωμένη τότε και, παράλληλα, ευλογημένη Ήπειρο και στηρίχθηκε σε μία τεχνοκρατική βάση για την ανάπτυξή της, βλέποντας πάντα ψηλά, έχοντας όραμα και μένοντας πάντα πιστοί στις αξίες μας. Η δεύτερη γενιά έχει ήδη εισέλθει στην εταιρεία και συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξή της.»

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την 1η Νοεμβρίου.

Για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος», το οποίο διαθέτει από το 1992 στην Ελληνική αλλά και ξένη αγορά.

Η εταιρεία λειτουργεί πέντε υπερσύγχρονα εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή. Τέσσερα εργοστάσια εμφιαλώνουν νερό και παράγουν αναψυκτικά, ενώ το πέμπτο εργοστάσιο, η PETCOM Plastics, παράγει πλαστικά προπλάσματα (preforms) από PET και πώματα. Στις εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν 96.200m2, σε συνολική έκταση 260 στρεμμάτων, η εταιρεία αξιοποιεί 7 πηγές νερού, λειτουργεί 33 γραμμές και η παραγωγική της δυναμικότητα είναι 492.200 φιάλες/ώρα

To 2014, μετά από δύο χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά των αναψυκτικών με την κυκλοφορία 8 διαφορετικών γεύσεων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων, τα «Βίκος» Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά. Το 2017 η εταιρεία εμπλούτισε την γκάμα των αναψυκτικών με 3 νέες γεύσεις, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και γλυκαντικό από το φυτό στέβια, Βίκος Cola στέβια, Βίκος Πορτοκαλάδα στέβια και Βίκος Λεμονάδα στέβια.

Το 2021 η εταιρεία λάνσαρε τη Βίκος Cola Zero Sugar, τη μόνη Cola Zero Sugar με φυσικό μεταλλικό νερό και αποκλειστική συνταγή. Το 2022 εμπλουτίζεται η κατηγορία των mixers με το λανσάρισμα του Βίκος Pink Grapefruit Soda. Τα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα αναψυκτικά που παρασκευάζονται με φυσικό μεταλλικό νερό από την πηγή ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, χρησιμοποιώντας χυμό από ελληνικά φρούτα. Επιπλέον το 2022 ολοκληρώνει την επένδυση 22 εκ. του νέου βιομηχανοστασίου στο Καλπάκι Ιωάννινων και εισέρχεται στην αγορά HO.RE.CA λανσάροντας νέες συσκευασίες γυαλιού και αλουμινίου για τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά.