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Απάντηση στα ερωτήματα των τηλεθεατών έδωσε ο Αντώνης Κανάκης μέσα από το Ράδιο Αρβύλα το βράδυ της Τρίτης αναφορικά με το Βινύλιο.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η εκπομπή δεν πρόκειται να βγει άμεσα στον τηλεοπτικό αέρα, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.

«Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και μας ρωτάτε τι θα γίνει με το Βινύλιο και έχετε απόλυτο δίκιο. Εχθές με την πρεμιέρα ξεχάσαμε να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

Ξέρετε πόσο πολύ αγαπάμε το Βινύλιο, ξέρουμε πόσο πολύ το αγαπάτε κι εσείς… οπότε μη βαράτε, ακούστε μας πρώτα.

Πήραμε την απόφαση φέτος τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα να μην το βγάλουμε στον αέρα και ο λόγος είναι ο εξής. Το Βινύλιο είναι μία εκπομπή που έχει αλλάξει πολλά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Στην αρχή ξεκίνησε με εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου, μετά πήγαμε στα unplugged της μουσικής, μετά πήγαμε σε εκείνα τα πάρτι, μετά στο YouTube και μετά στα αφιερώματα.

Επειδή όμως νιώθουμε ότι ο κύκλος με τα αφιερώματα έχει ολοκληρωθεί και δεν έχουμε στα χέρια μας τη θεματολογία που θα θέλαμε να έχουμε, προτιμήσαμε να μην βγάλουμε το Βινύλιο φέτος, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά θα δούμε, γιατί θέλουμε να πάμε το Βινύλιο στο επόμενο στάδιο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο θα το δείτε, το ετοιμάζουμε.

Για την ώρα δεν θα βγει οπότε τις Παρασκευές νομίζω θα είναι το παιχνίδι «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος», δεν είμαι σίγουρος. Πάντως δεν θα είναι το Βινύλιο στον αέρα»

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