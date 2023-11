Γάζα: 13.000 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς λέει η Χαμάς – Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι μπήκε σε σήραγγα κάτω από νοσοκομεία (Video)

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι 13.000 άνθρωποι είναι οι νεκροί από τις επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ όσων έχασαν τη ζωή τους είναι 5.500 παιδιά και 3.500 γυναίκες, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 30.000.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με πλάνα που δείχνουν, όπως ισχυρίζεται, σήραγγα που χρησιμοποιούσε η Χαμάς κάτω από το Νοσοκομείο αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός αναφέρει πως η σήραγγα των τρομοκρατών μήκους 55 μέτρων, βρίσκεται 10 μέτρα κάτω από το συγκρότημα του Νοσοκομείου Σίφα και περιείχε διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG