Ισραήλ: Στο Νοσοκομείο αλ-Σίφα έκρυψε ομήρους η Χαμάς, υποστηρίζει ο στρατός (Videos)

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό, από τις κάμερες παρακολούθησης του Νοσοκομείου αλ-Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, και δείχνει ομήρους να μεταφέρονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου την 7η Οκτωβρίου.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν. Σε άλλο βίντεο, ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε ένα διάδρομο.

The video exposes how #Hamas terrorists utilized #Gaza Al-Shifa Hospital, revealing the presence of tunnels and the abduction of hostages to the hospital, and, more likely, their passage through tunnels beneath it. The footage also suggests that doctors in the hospital were aware… pic.twitter.com/PZRVUDNmRX — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 19, 2023

«Εδώ μπορείτε να δείτε την Χαμάς να μεταφέρει ένα όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος της Τσαχάλ Ντάνιελ Χαγκάρι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

Το οπτικό υλικό, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, φαίνεται ότι φέρει την ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου.

Hamas terrorists kidnapped people from Israel on October 7th and brought them to Al Shifa hospital in Gaza. Yet another proof that Hamas is operating from the Hospital pic.twitter.com/FmPhWdFy17 — 🇮🇱Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري🇮🇱 (@Jonathan_Elk) November 19, 2023

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με πλάνα που δείχνουν, όπως ισχυρίζεται, σήραγγα που χρησιμοποιούσε η Χαμάς κάτω από το Νοσοκομείο αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός αναφέρει πως η σήραγγα των τρομοκρατών μήκους 55 μέτρων, βρίσκεται 10 μέτρα κάτω από το συγκρότημα του Νοσοκομείου Σίφα και περιείχε διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς και θωρακισμένη πόρτα.

«Αυτό το είδος της πόρτας χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς για να αποκλείσει στις ισραηλινές δυνάμεις την είσοδο στα κέντρα διοίκησης και τις υπόγειες υποδομές που ανήκουν στην Χαμάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τσαχάλ που συνοδεύει το βίντεο το οποίο δείχνει ένα στενό πέρασμα που καταλήγει σε μία γκρίζα πόρτα.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται τι βρίσκεται πίσω από την πόρτα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η πρόσβαση προς το τούνελ ανακαλύφθηκε σε χώρο εντός των εγκαταστάσεων του Αλ-Σίφα που περιείχε πυρομαχικά.

Το βίντεο συνιστά, σύμφωνα με το Ισραήλ, απόδειξη πως η Χαμάς χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Γάζας και τους ασθενείς του Νοσοκομείου Σίφα ως ανθρώπινες ασπίδες.

Η Χαμάς παραδέχεται ότι διαθέτει δίκτυο μυστικών τούνελ, καταφυγίων και φρεατίων μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ωστόσο αρνείται ότι τέτοιες σήραγγες υπάρχουν κάτω από μη στρατιωτικές υποδομές, όπως νοσοκομεία.

Η αστυνομία διαψεύδει ότι χτύπησε αμάχους στο φεστιβάλ Supernova

Στο μεταξύ, την αντίδραση της ισραηλινής αστυνομίας προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz σύμφωνα με το οποίο ελικόπτερο των IDF χτύπησε αμάχους στο μουσικό φεστιβάλ Supernova.

Όπως αναφέρει το άρθρο που επικαλείται ανώνυμη αστυνομική, ισραηλινό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ κατά παλαιστινίων ενόπλων τραυματίζοντας Ισραηλινούς που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ.

Hamas is innocent

Haaretz's investigation just❗🚨now confirms Israel has admitted that Apache helicopters bombed Supernova Music Festival concert on October 7 2023, & believes that revelers are the resistance, killing 364 Jewish people by burning them

Fuck stupid 🇮🇱 Israel👎 pic.twitter.com/V6QvHzIbi7 — 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙𓅓𓋴𓂋A™ (@Do_21M) November 19, 2023

Σημειώνεται πως η έρευνα της εφημερίδας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ισραηλινό αφήγημα για την επίθεση της Χαμάς, που ισχυρίστηκε πως τα ένοπλα μέλη της οργάνωσης «έβαψαν» με αίμα το φεστιβάλ.

Αντιδρώντας στο εν λόγω δημοσίευμα, η ισραηλινή αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχει «καμία απόδειξη περί τραυματισμού αμάχους κατά την αεροπορική επιδρομή» αναφερόμενη ωστόσο στη δραστηριότητα μόνο της αστυνομίας και όχι του στρατού.

Η αστυνομία υπολόγισε τον αριθμό των νεκρών στο φεστιβάλ της φρίκης στους 364, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους.

