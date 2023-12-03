Κτηνωδία στην Κόνιτσα: Πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκούδα που ήταν μαζί με το αρκουδάκι της στην Εθνική Οδό

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Νεκρές εντοπίστηκαν αρκούδες, που έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Κοζάνης, στο 106ο χιλιόμετρο. Ανάμεσα στα νεκρά ζώα υπάρχει και ένα μικρό αρκουδάκι.
Τα νεκρά ζώα βρέθηκα σε περιοχή ανάμεσα στην Πλαγιά Κόνιτσας και το Επταχώρι Καστοριάς και τα εντόπισε περαστικός οδηγός.
Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν ενώ στο σημείο που εντοπίστηκαν τα νεκρά άγρια ζώα αναμένεται να φτάσει συνεργείο του Δασαρχείου.
Προσοχή σκληρές εικόνες:
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