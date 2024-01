«Ψυχρή» υποδοχή Μπλίνκεν στην Τουρκία, κρίσιμη η επίσκεψη και στην Ελλάδα – Τι σηματοδοτεί η συνάντηση με Μητσοτάκη, τι θα συζητηθεί

Κρίσιμη περιοδεία πραγματοποιεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, σε εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και της Ελλάδας, καθώς είναι έκδηλη η διεθνής ανησυχία για την επέκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, έφτασε στις 19:10 τοπική ώρα (18:10 ώρα Ελλάδος) στην Κωνσταντινούπολη, πρώτο σταθμό τη περιοδείας του, ενώ αύριο Σάββατο 6 Ιανουαρίου θα κάνει μια στάση στη Σούδα και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στην οικία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά, όπου θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τα μαχητικά F-16 που ζητάει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα, όπου Άγκυρα και Ουάσινγκτον έχουν διαφορικές προσεγγίσεις, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία. Αναμένεται να συζητηθούν επίσης περιφερειακά θέματα και οι διμερείς σχέσεις.

Secretary Blinken lands in Istanbul. He will meet with Turkish FM Fidan and is expected to see President Erdogan tomorrow. Sweden’s NATO membership, the sale of F-16 fighter jets, and the war in Gaza topping the agenda. Video via pooler @John_Hudson pic.twitter.com/T6ZOHWmcCw