100 ημέρες πολέμου Ισραήλ – Χαμάς: Βυθισμένη η Γάζα σε ανθρωπιστική κρίση

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο οποίος μπήκε στην 100η ημέρα του, έχει βυθίσει τον πληθυσμό σε μια μείζονα ανθρωπιστική κρίση και προκαλεί φόβους για περιφερειακή ανάφλεξη.

«Κανένας δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη ούτε ο ‘Άξονας του Κακού’ ούτε κανένας άλλος», τόνισε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ η χώρα του απορρίπτει τις κατηγορίες για γενοκτονία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στο οποίο έχει προσφύγει η Νότια Αφρική.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει εξάλλου, στα βόρεια σύνορά του, επιθέσεις του ισλαμιστικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», που δημιουργήθηκε από το Ιράν και περιλαμβάνει ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ και το σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου με μια χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τον ισραηλινό απολογισμό.

Five thousand symbolic tombstones were laid out in Naples to remember the Palestinian children killed in the Gaza Strip as the Israel-Hamas war nears 100 days.



The Hamas-led health ministry in Gaza said 23,843 Palestinians, mostly civilians, have been killed since Oct. 7. pic.twitter.com/xAfBu6JkIH