«Φωτιά» στις αμερικανικές κάλπες βάζει ο Πούτιν: Νοθευμένες οι προηγούμενες εκλογές στις ΗΠΑ

Με μια εμπρηστική δήλωση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι οι προηγούμενες εκλογές στις ΗΠΑ είχαν νοθευτεί μέσω των επιστολικών ψήφων, ένα ζήτημα που πρώτος είχε θέσει ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο οποίος σύμφωνα με αρκετές δημοσκοπήσεις είναι ο πιθανός ένοικος του Λευκού Οίκου στις επικείμενες εκλογές.

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προηγούμενες εκλογές νοθεύτηκαν μέσω της επιστολικής ψήφου… αγόρασαν ψηφοδέλτια για 10 δολάρια, τα συμπλήρωσαν και τα πέταξαν σε γραμματοκιβώτια χωρίς καμία επίβλεψη από παρατηρητές, και αυτό είναι», είπε ο Πούτιν, χωρίς να φυσικά να παρουσιάσει στοιχεία για τον ισχυρισμό του.

Η δήλωση του Πούτιν, που ακολουθεί τους ισχυρισμούς Τραμπ, φαίνεται να δίνει αβάντα στον πρώην πρόεδρο ενώ οι δηλώσεις του Κρεμλίνου, ότι «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προτιμούσε έναν Αμερικανό πρόεδρο που είναι “πιο εποικοδομητικός” απέναντι στη Ρωσία και κατανοεί τη “σημασία του διαλόγου” απηχεί σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες της Μόσχας από τις αμερικανικές εκλογές.

Άλλωστε, μόλις σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως αν ήταν ο ίδιος στην εξουσία το 2022 όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν θα υπήρχε πόλεμος.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να επιλύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «πολύ γρήγορα» εάν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές αργότερα αυτό το έτος.

Ο Τραμπ είπε ότι «Γνωρίζω τον Πρόεδρο Πούτιν πολύ καλά. Γνωρίζω τον Ζελένσκι πολύ καλά.

«Θα το λύσουμε πολύ γρήγορα», επέμεινε.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως πέρυσι ότι θα «επιφέρει» τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντός 24 ωρών εάν επανεκλεγεί.

Ο Τραμπ είπε ότι «θα επέτρεπε» στη Ρωσία να καταλάβει μέρος της Ουκρανίας, δήλωσε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος στέλνει πάρα πολλά όπλα στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε τότε χαρούμενος για την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να «τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες», αλλά είχε σοβαρές αμφιβολίες.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sun τον Νοέμβριο, ο Πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι είναι χαρούμενος που ακούει τι έχει να πει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ για τη «φόρμουλα ειρήνης» του.

«Ας μιλήσουμε μαζί του, ας του δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να δείξει ποια είναι τα βήματα της φόρμουλας ειρήνης του. Είμαι έτοιμος, φυσικά. Εάν έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης , μπορεί να το μοιραστεί μαζί μου. Ναι, μπορούμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο αν δώσουμε στη Ρωσία το Ντονμπάς και την Κριμαία.

«Κατά τη γνώμη μου, η χώρα μας δεν είναι έτοιμη για αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο», είχε πει ο Ζελένσκι.

Σημερινές δηλώσεις του ο Πούτιν, είπε ότι είναι «αδύνατο» να αφαιρεθούν από τη Ρωσία τα στρατιωτικά κέρδη που έχει επιτύχει στην Ουκρανία.

Μιλώντας για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Πούτιν είπε επίσης σε δηλώσεις του στην τηλεόραση ότι οι ιδέες που προτάθηκαν από την Ουκρανία είναι «απαγορευτικές φόρμουλες για την ειρηνευτική διαδικασία».

