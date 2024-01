Τις μεγαλύτερες απώλειες σε ένα 24ωρο υπέστη ο ισραηλινός στρατός που έχει εισβάλει στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, καθώς έγινε γνωστός ο θάνατος τουλάχιστον 24 Ισραηλινών στρατιωτών.

Σύμφωνα με τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, οι περισσότεροι Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε μάχες στην κεντρική και νότια Γάζα. Μεταξύ αυτών αρκετοί που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού χτυπήθηκε από αντιαρματική ρουκέτα Yassin-105 κοντά στη Χαν Γιούνις.

Στην ίδια περιοχή οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, μιαν άλλη παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, ανακοίνωσε ότι έπληξε με μπαράζ ρουκετών θέσεις του ισραηλινού στρατού.

Οι τελευταίες επιθέσεις των Παλαιστίνιων αποτελούν ένδειξη ανασύνταξης της Χαμάς, που πλέον είναι σε θέση να συγκεντρώνει πληροφορίες για τις κινήσεις των Ισραηλινών χρησιμοποιώντας drones.

Η 108η μέρα του πολέμου αναμφίβολα έδειξε ότι το Ισραήλ κάθε άλλο παρά περίπατο κάνει στη Γάζα. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του Palestine Chronicle, που γράφει πως ο αριθμός των θυμάτων «είναι εξίσου μεγάλος ίσως και μεγαλύτερος από τις απώλειες στην περιοχή Σετζάγια, που οδήγησε στην υποχώρηση της Ταξιαρχίας Γκολάνι από το πεδίο μάχης της Γάζας».

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε τον θάνατο 21 στρατιωτών, λέγοντας ότι «RPG έβαλε εναντίον τανκ και συγχρόνως έγινε έκρηξη σε δύο διώροφα κτήρια», κοντά στον ισραηλινό μεθοριακό οικισμό Κισουφίμ.

ISRAELI SOURCES (Cited in Al-Jazeera): About 20 officers and soldiers were killed and wounded when two buildings were detonated, and a third collapsed in Khan Yunis. pic.twitter.com/m1ObpeFd7I