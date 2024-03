Τραγωδία σε αγώνα ράλι στην Ουγγαρία: Αγωνιστικό αμάξι έπεσε σε θεατές – 4 νεκροί, αρκετοί τραυματίες (Video)

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε θεατές στο ράλι Esztergom-Nyerges, στη βόρεια Ουγγαρία, την Κυριακή (24/3), δήλωσαν οι αρχές της χώρας.

Η αστυνομία γνωστοποίησε στην ιστοσελίδα της ότι το αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από τον δρόμο και βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές, όμως τα αίτια εκτροπής της πορείας του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

⚠️At least 4 dead and multiple injured at a local rally event in Hungary. Remember: Motorsport is dangerous. Analyze any possible angles the car may go off when crashing. pic.twitter.com/IWy9vKLzjl

The fatal accident in Hungary, resulting in the deaths of four people, can be attributed to the rally organizers' failure to implement adequate safety protocols for protecting attendees. The organizer bears full responsibility for these tragic fatalities. https://t.co/eBSuklRlEV