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09.04.2024 19:02

Άγιοι Ανάργυροι: Χάπια και αλκοόλ βρέθηκαν στις τοξικολογικές του 39χρονου που δολοφόνησε την Κυριακή Γρίβα

09.04.2024 19:02
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Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και αιματολογικών εξετάσεων του 39χρονου που δολοφόνησε την Κυριακή Γρίβα έξω από το ΑΤ των Αγίων Αναργύρων το βράδυ της Πρωταπριλιάς.

Όπως μετέδωσε το με το MEGA, ο δράστης της γυναικοτονίας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και χάπια την ημέρα που σκότωσε την 28χρονη.

Συγκεκριμένα, στο αίμα του 39χρονου βρέθηκαν αλκοόλ και βενζοδιαζεπίνες.

Οι βενζοδιαζεπίνες βρέθηκαν σε συγκέντρωση 2857,1 mg/l με το όριο να είναι στα 200 mg. Οι συγκεκριμένες ουσίες βρίσκονται συνήθως στα αγχολυτικά φάρμακα και στα φάρμακα που βοηθούν στον ύπνο.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των αιματολογικών έδειξαν σχετικά με τη συγκέντρωση αλκοόλ που υπήρχε στο αίμα του, 1,10 mg/l με το όριο να είναι στα 0,20 – 0,80 mg/l.

Γρηγόρης Λέων: Αυτά τα χάπια μαζί με αλκοόλ φέρνουν κατασταλτικά αποτελέσματα – Μου κάνει εντύπωση

Την εντύπωση που του προξένησαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του δράστη σε σχέση με τις πράξεις του σχολίασε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων:

«Θέλω να κάνω μια σημαντική διάκριση, είναι διαφορετικό το να λαμβάνω ουσίες και να έχω μια διαταραχή συμπεριφοράς, και είναι εντελώς διαφορετικό να είμαι ένας ψυχιατρικός ασθενής, να λαμβάνω συνταγογραφούμενες ουσίες, οι οποίες είναι σε θεραπευτική δόση».

Ειδικά για τις αναλύσεις των εξετάσεων του 39χρονου, είπε ο κ. Λέων: «Βλέπουμε υπερβολική δόση ουσιών που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια θεραπευτική δόση για μια πάθηση. Αυτό όμως που κάνει εντύπωση είναι ότι οι βενζοδιαζεπίνες είναι ηρεμιστικές ουσίες. Μάλιστα σε συνδυασμό με το αλκοόλ κάνουν συνέργεια, ενεργώντας κατασταλτικά».

3.000 κλήσεις στην αστυνομία για κακοποιήσεις μετά την γυναικοκτονία

Την ίδια ώρα η φρικτή γυναικοκτονία  της Κυριακής Γρίβα ακριβώς μπροστά από το Α.Τ Αγίων Αναργύρων φαίνεται ότι παρακίνησε γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση να ζητήσουν βοήθεια.

«Έχουμε να κάνουμε με έναν σοβαρό κακοποιητή, τη μείωνε, της μιλούσε άσχημα, είχε μεταπτώσεις. Αυτό οδήγησε εκεί που οδήγησε», τόνισε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας και στη συνέχεια παρέθεσε στοιχεία για τις κλήσεις στο «100» από την ημέρα της δολοφονίας έως σήμερα.

«Η Αστυνομία δέχθηκε περίπου 3.000 κλήσεις. Αυτό δήλωσε στην Αστυνομία ότι υπάρχει κάποιος μικρός πανικός στον κόσμο. (…) Πλέον η Αστυνομία πρέπει να ανταποκριθεί σε όλα. Ήδη έχουν γίνει κινήσεις στην Άμεση Δράση να μπουν πολύπειροι που θα περάσουν από ειδικά σεμινάρια τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες του 100», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο αδόκητος χαμός της άτυχης κοπέλας έγινε από έναν άνθρωπο που είχε σώας τας φρένας. ‘Πετάει’ θολούρα, ενδεχομένως και με νομικές συμβουλές κάποιων ανθρώπων για να μπορέσει λίγο να ελαφρύνει τη θέση του», κατέληξε ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός.

Την ίδια ώρα, ο 39χρονος δράστης πήρε αρχικά εξιτήριο από το Αττικόν όπου νοσηλευόταν μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, ωστόσο μετρά την άρνηση του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού να τον δεχθεί, επέστρεψε στο Αττικόν για να νοσηλευθεί σε απλή κλίνη.

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