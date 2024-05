Eurovision 2024: Με παλαιστινιακή μαντίλα στη σκηνή ο Eric Saade – Αντιδρά η EBU

Με την παλαιστινιακή μαντίλα δεμένη στο χέρι του εμφανίστηκε ο Eric Saade στο opening act του Πρώτου Ημιτελικού στην Malmo Arena, παρά το γεγονός ότι οι παλαιστινιακές σημαίες και τα σύμβολα έχουν απαγορευτεί στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο Σουηδός καλλιτέχνης, παλαιστινιακής καταγωγής, είχε εκπροσωπήσει τη Σουηδία το 2011, κερδίζοντας μάλιστα την τρίτη θέση, ενώ έχει υποστηρίξει την αποβολή του Ισραήλ από τον διαγωνισμό για την κατοχή στην Παλαιστίνη και την επίθεση στη Γάζα.

Το Ισραήλ, ωστόσο, συμμετέχει κανονικά στον διαγωνισμό, παρόλο που το τραγούδι του έχει χαρακτηριστεί πολιτικό.

