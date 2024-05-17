Πρωτοκλασάτοι σταρ… ονειρεύονται το comeback του Κέβιν Σπέισι, παρά τις νέες καταγγελίες σε βάρος του (photos/video)

Η Σάρον Στόουν, ο Στίβεν Φράι και ο Λίαμ Νίσον είναι μεταξύ των σταρ που ζητούν να επιτραπεί στον Κέβιν Σπέισι να συνεχίσει την καριέρα του ως ηθοποιός.

Οι ηθοποιοί κοινοποίησαν δηλώσεις υποστήριξής του στην The Telegraph στον απόηχο του ντοκιμαντέρ του Channel 4 «Spacey Unmasked», στο οποίο προβάλλονται νέες καταγγελίες για το Αμερικανό ηθοποιό.

Ο Σπέισι αθωώθηκε πέρυσι από μία σειρά καταγγελιών από τέσσερις άνδρες για σεξουαλικά αδικήματα που φέρεται να είχαν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2001 και 2013. Καθένας από τους κατηγόρους του Σπέισι κατέθεσε στη δίκη, περιγράφοντάς τον ως «μοχθηρό σεξουαλικό αρπακτικό», «ύπουλο» και «αποτρόπαιο, απεχθή και αηδιαστικό».

Σε απάντηση, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ περιέγραψε τις κατηγορίες εναντίον του ως «τρέλα» και «πισώπλατο μαχαίρωμα».

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Κέβιν Σπέισι απ’ όλες τις κατηγορίες.

«Ανυπομονώ να δω τον Κέβιν να εργάζεται ξανά. Είναι ιδιοφυΐα. Είναι τόσο κομψός και διασκεδαστικός, γενναιόδωρος και ξέρει περισσότερα για την τέχνη μας από ό,τι οι περισσότεροι από εμάς» αναφέρει στη δήλωσή της στην εφημερίδα The Telegraph η Σάρον Στόουν.

Ο Νίσον στη δήλωσή του τονίζει: «Με λύπη μου έμαθα τις κατηγορίες εναντίον του. Ο Κέβιν είναι καλός άνθρωπος και με χαρακτήρα. Είναι ευαίσθητος και μη επικριτικός, με φοβερή αίσθηση του χιούμορ. Είναι επίσης ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες μας στο θέατρο και στην κάμερα. Προσωπικά μιλώντας ο κλάδος μας τον χρειάζεται και του λείπει πολύ».

Ο Φράι, εν τω μεταξύ, παραδέχτηκε ότι ο Σπέισι ήταν «αδέξιος» και «ανάρμοστος» σε πολλές περιπτώσεις» αλλά αναρωτήθηκε πώς μπορεί να θεωρείται δίκαιο να «τον βάζουν στην ίδια ομάδα με τον Χάρβεϊ Γουάινστιν» και «να συνεχίζουν να τον παρενοχλούν και να τον κυνηγούν, αφιερώνοντας ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ σε κατηγορίες που απλώς δεν ισοδυναμούν με αδικήματα…

Οι νέες καταγγελίες και η δίκη που έρχεται

Το ντοκιμαντέρ Spacey Unmasked εστιάζει στις συνεντεύξεις δέκα ανδρών, οι οποίοι, εκτός από έναν, αναφέρονται με τα μικρά τους ονόματα και υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης από τον ηθοποιό.

Στα δύο επεισόδια του ντοκιμαντέρ, τα οποία προβλήθηκαν στο βρετανικό Channel 4 στη Βρετανία, περιλαμβάνονται επίσης συνεντεύξεις με δημοσιογράφους που έχουν καλύψει τις δικαστικές υποθέσεις του ηθοποιού και με δύο γυναίκες που εργάστηκαν στο πλατό της σειράς του Netflix House of Cards, στην οποία ο Σπέισι είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ταινία συνδέει την αφοσίωση του Σπέισι στην υποκριτική και τη σπουδή χαρακτήρων με την ανατροφή του, σύμφωνα με τον αδελφό του, τον Ράντι Φάουλερ, ο οποίος λέει επίσης στο ντοκιμαντέρ ότι ο εκλιπών πατέρας τους ήταν ένας αρνητής του Ολοκαυτώματος που διοργάνωνε ναζιστικές συναντήσεις στο σπίτι τους.

Εμφανίζεται επίσης ένας ανώνυμος συμμαθητής του στο λύκειο με τον οποίον παρακολουθούσαν μαζί μαθήματα υποκριτικής, ο οποίος δηλώνει ότι η έντονη προσωπικότητα του Σπέισι είχε μια σκοτεινή πλευρά και ισχυρίζεται ότι ο Σπέισι του επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ένα αυτοκίνητο καθ’ οδόν για ένα πάρτι.

Το Spacey Unmasked περιλαμβάνει διάφορα αποσπάσματα από ομιλίες και συνεντεύξεις που έδωσε ο Σπέισι σχετικά με την προσέγγισή του στην υποκριτική, στις οποίες τονίζει τη σημασία του «προσωπείου»: «Όταν φοράς μια μάσκα στο πρόσωπό σου και στέκεσαι μπροστά σε έναν καθρέφτη, δεν βλέπεις πλέον τον εαυτό σου. Βλέπεις κάτι άλλο και ξαφνικά είσαι ελεύθερος», ακούγεται να λέει σε μια ομιλία του.

Καθώς ο Σπέισι ανέβαινε στην ιεραρχία της φήμης, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις στο ντοκιμαντέρ, χρησιμοποιούσε το στάτους του στο Χόλιγουντ απαιτώντας «σεξουαλικές χάρες» από ανερχόμενους ηθοποιούς και σεναριογράφους. Αρκετοί από τους καταγγέλλοντες ήταν νέοι ηθοποιοί στο Χόλιγουντ που αναζητούσαν μια ευκαιρία στην καριέρα τους και πίστευαν ότι ο Σπέισι θα τους βοηθούσε. Πολλοί λένε ότι φοβήθηκαν τις συνέπειες αν απέρριπταν τις προτάσεις του.

Πολλοί ηθοποιοί που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ λένε ότι ο Σπέισι έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της καριέρας τους, αλλά σταμάτησε να ενδιαφέρεται μετά τις επιθέσεις. Άλλοι είπαν ότι οι πράξεις του Σπέισι τους αποθάρρυναν από το να ακολουθήσουν καριέρα ηθοποιού στο θέατρο ή τον κινηματογράφο. Γυναίκες που εργάστηκαν στο πλατό του House of Cards κατηγορούν τον Σπέισι ότι δημιούργησε εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και η μία εξ αυτών, που αναφέρεται ως Dawn, λέει ότι τα γυρίσματα ήταν ιδιαιτέρως τεταμένα και ότι κάποια στιγμή ένας από τους καταγγέλλοντες ζήτησε τη βοήθειά της.

Παρά τις απαλλακτικές αποφάσεις, η κατηγορούσα αρχή στις δίκες του Σπέισι έχει ισχυριστεί ότι ο ηθοποιός ήταν ένας «σεξουαλικός νταής» που χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να ελέγχει τα θύματά του – μια ιδέα που πολλοί στο Spacey Unmasked συμμερίζονται. «Απλώς ένιωθες ότι σε τραβούσαν», λέει ο ηθοποιός Τράβις Γουέιντ, περιγράφοντας στην κάμερα τις στιγμές του με τον Σπέισι και πόσο δύσκολο του ήταν να αρνηθεί τις προτάσεις του. «Ήταν περισσότερο ένας φόβος ότι αν χάσω την εύνοιά του, αυτό θα μπορούσε να μου κοστίσει την καριέρα μου».

Το ντοκιμαντέρ τελειώνει με μια ματιά σε μια από τις πιο αξιοσημείωτες δικαστικές υποθέσεις του Σπέισι, σύμφωνα με την οποία φέρεται να επιτέθηκε σε τέσσερις άνδρες σε ξεχωριστά περιστατικά από το 2001 έως το 2013 στο Γκλόστερσαϊρ και στο Λονδίνο. Τον Ιούλιο του 2023, οι ένορκοι του Λονδίνου αθώωσαν τον Σπέισι από τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση που χρονολογούνταν πριν από 20 χρόνια.

Όπως αναφέρει η Washinghton Post, δεν είναι σαφές τι μπορεί να προκύψει από τους νέους ισχυρισμούς ή αν κάποιος από τους κατήγορούς του σκοπεύει να καταθέσει μήνυση εναντίον του Σπέισι, ο οποίος πρόκειται να αντιμετωπίσει μια νέα δίκη με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, την επόμενη χρονιά στη Βρετανία, σύμφωνα με το Variety.

Η είδηση της νέας δίκης ήρθε την επομένη της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ από το Channel 4.

Διαβάστε επίσης:

Επεισόδιο του Λάκη Γαβαλά με μοναχούς στο αεροδρόμιο – Τον ρώτησαν αν είναι «άνδρας ή γυναίκα», πώς αντέδρασε (video)

Ρένος Χαραλαμπίδης: «Έκλαιγα έξω από τις αίθουσες, εγκατέλειψα τα σχέδιά μου» (Video)

Champions League: Ο Λένι Κράβιτζ στο show πριν από τη «σέντρα» του μεγάλου τελικού