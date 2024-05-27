Άλλαξε το επίθετό της η Μαρίνα Πατούλη: «Πλέον με λένε Σταυράκη»

Ως Μαρίνα Σταυράκη συστήνεται πλέον η Μαρίνα Πατούλη, τρία χρόνια μετά το διαζύγιο με τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατουλη.

«Είμαι συντηρητική – Το διαζύγιο με στιγμάτισε»

Η ίδια εξήγησε στον ΑΝΤ1 πώς πήρε τελικά την απόφαση να αλλάξει το επίθετό της. «Έχουν περάσει τρεισήμισι χρόνια από το διαζύγιό μου, το οποίο πραγματικά με στιγμάτισε.

Η αλήθεια είναι μετά από 35 χρόνια γάμου ήταν μία ανατροπή στη ζωή μου που ουσιαστικά σημάδεψε και τη σωματική και την ψυχική μου υγεία.

Τριάμιση χρόνια μετά, ευχαριστώ για τη δύναμη που άντλησα από φωτεινούς ανθρώπους κυρίως από τις γυναίκες.

Μπορώ να στείλω πια ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι μία γυναίκα μετά τα 50 μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια της, να τη διεκδικήσει και να είναι πιο χαρούμενη και υγιής, μακριά από τοξικότητες», είπε.

«Θέλω να δώσω μήνυμα σε οποιαδήποτε γυναίκα κακοποιείται ψυχολογικά»

Η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που πέρασε την περίοδο του διαζυγίου της.

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος φύσει συντηρητικός, από μια παραδοσιακή συντηρητική οικογένεια, οπότε το στίγμα ή μάλλον η ταυτότητα της διαζευγμένης με βάση τα στερεότυπα και τα ταμπού των γονιών μου ήταν κάτι που με ενοχλούσε πάρα πολύ.

Δεν ήταν όμως δική μου απόφαση, ήταν του πρώην συζύγου μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.

Αν και τότε δεν μπορούσα να δω, οτιδήποτε τοξικό μας κρατάει πίσω. Τώρα θέλω να δώσω μήνυμα σε οποιαδήποτε γυναίκα κακοποιείται ψυχολογικά ή υφίσταται bullying», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην τωρινή σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Πατούλη.

«Δεν έχω πλέον τίποτα να με ενώνει, εκτός από το παιδί μας φυσικά.

Πολύ τυπική επαφή έως τίποτα. Αφήνω πίσω ό,τι με πληγώνει.

Άλλαξα και το επώνυμό μου, όχι πλέον Μαρίνα Πατούλη αλλά Μαρίνα Σταυράκη, ή απλώς Μαρίνα», κατέληξε.

