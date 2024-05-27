search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 15:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2024 08:37

Άλλαξε το επίθετό της η Μαρίνα Πατούλη: «Πλέον με λένε Σταυράκη»

27.05.2024 08:37
MARINA_PATOULH
NDP

Ως Μαρίνα Σταυράκη συστήνεται πλέον η Μαρίνα Πατούλη, τρία χρόνια μετά το διαζύγιο με τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατουλη.

«Είμαι συντηρητική – Το διαζύγιο με στιγμάτισε»

Η ίδια εξήγησε στον ΑΝΤ1 πώς πήρε τελικά την απόφαση να αλλάξει το επίθετό της. «Έχουν περάσει τρεισήμισι χρόνια από το διαζύγιό μου, το οποίο πραγματικά με στιγμάτισε.

Η αλήθεια είναι μετά από 35 χρόνια γάμου ήταν μία ανατροπή στη ζωή μου που ουσιαστικά σημάδεψε και τη σωματική και την ψυχική μου υγεία.

Τριάμιση χρόνια μετά, ευχαριστώ για τη δύναμη που άντλησα από φωτεινούς ανθρώπους κυρίως από τις γυναίκες.

Μπορώ να στείλω πια ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι μία γυναίκα μετά τα 50 μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια της, να τη διεκδικήσει και να είναι πιο χαρούμενη και υγιής, μακριά από τοξικότητες», είπε.

«Θέλω να δώσω μήνυμα σε οποιαδήποτε γυναίκα κακοποιείται ψυχολογικά»

Η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που πέρασε την περίοδο του διαζυγίου της.

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος φύσει συντηρητικός, από μια παραδοσιακή συντηρητική οικογένεια, οπότε το στίγμα ή μάλλον η ταυτότητα της διαζευγμένης με βάση τα στερεότυπα και τα ταμπού των γονιών μου ήταν κάτι που με ενοχλούσε πάρα πολύ.

Δεν ήταν όμως δική μου απόφαση, ήταν του πρώην συζύγου μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. 

Αν και τότε δεν μπορούσα να δω, οτιδήποτε τοξικό μας κρατάει πίσω. Τώρα θέλω να δώσω μήνυμα σε οποιαδήποτε γυναίκα κακοποιείται ψυχολογικά ή υφίσταται bullying», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην τωρινή σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Πατούλη. 

«Δεν έχω πλέον τίποτα να με ενώνει, εκτός από το παιδί μας φυσικά.

Πολύ τυπική επαφή έως τίποτα. Αφήνω πίσω ό,τι με πληγώνει.

Άλλαξα και το επώνυμό μου, όχι πλέον Μαρίνα Πατούλη αλλά Μαρίνα Σταυράκη, ή απλώς Μαρίνα», κατέληξε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mareva mitsotaki 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων- Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση στην κατοχή του

korinthos soros 17xronis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

novak-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

tinos-super-ferry-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η «μάχη» του «Super Ferry» με τα κύματα για να μπει στο λιμάνι λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

tina new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 15:55
mareva mitsotaki 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων- Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση στην κατοχή του

korinthos soros 17xronis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

1 / 3