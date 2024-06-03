search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 05:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2024 11:41

Μετέωρα, Καλαμπάκα και Πρέβεζα εντυπωσίασαν Σέρβους δημοσιογράφους και influencers

03.06.2024 11:41
METEORA_ARXEIO

Τις καλύτερες εντυπώσεις από το μαγευτικό τοπίο των Μετεώρων, της Καλαμπάκας και της Πρέβεζας αλλά και τις ανεπανάληπτες εμπειρίες θεματικού τουρισμού που συνολικά βίωσαν στην Ελλάδα, μεταφέρουν στη Σερβία οι δημοσιογράφοι και influencers που συμμετείχαν στο ταξίδι εξοικείωσης (Press Trip) που οργάνωσε ο ΕΟΤ στην περιοχή.

Από 22 έως και 26 Μαΐου 2024, η Υπηρεσία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Σερβίας, πραγματοποίησε δημοσιογραφικό ταξίδι (Press Trip) στην περιοχή της Πρέβεζας και της Καλαμπάκας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πρέβεζας και Μετεώρων.

Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών πρακτορείων (Euronews), της Ραδιοτηλεόρασης Σερβίας (RTS), λοιπών μεγάλων μέσων της χώρας (BLIC, Telegraf, Hello Magazine), καθώς και ορισμένοι από τους σημαντικότερους διαμορφωτές γνώμης (influencers) της γειτονικής χώρας.

Οι φιλοξενούμενοι, πέρα από την επίσκεψη στους κυριότερους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που διαθέτουν οι προορισμοί (π.χ. Αρχαία Νικόπολη, Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπου, Ι.Μ. Αγ. Στεφάνου στα Μετέωρα, Προϊστορικό Σπήλαιο Θεόπετρας), είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και ιδιαίτερες θεματικές εμπειρίες (κρουαζιέρα στον Αμβρακικό κόλπο, δοκιμή τοπικού ούζου σε αποστακτήριο, οινογευσία υπό τη σκέπη των Μετεώρων, δοκιμή τοπικών πιάτων).

Το ταξίδι, κέντρισε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, οι οποίοι γοητεύτηκαν από τη φιλοξενία των κατοίκων, αλλά και από τις προοπτικές που διαθέτουν οι εκάστοτε προορισμοί για ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Συγκέντρωσαν δε τις απαραίτητες πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από τις εμπειρίες που βίωσαν.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικές 2024: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν σήμερα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Νίκος Μιχαλολιάκος: Επιστρέφει στη φυλακή ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Άνω Λιόσια: Στο Αυτόφωρο ο 57χρονος που τεμάχισε και έκαψε τον νεκρό πατέρα του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekklisia usa
ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Βετεράνος του στρατού ο δράστης

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 8 τραυματίες – Νεκρός ο δράστης σε ανταλλαγή πυρών (Video)

mazw
LIFESTYLE

Νέα «κραυγή» Μαζωνάκη στο «The Voice»: «Τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια, φτάνει!»

pierro-geremegev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον Ολυμπιακό, σεφτέ ο Παναθηναϊκός στις νίκες – Βαθμολογία και αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

panathinaikos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Λυτρωτής Γερεμέγεφ στο 90+5′ έδωσε ανάσα στο «τριφύλλι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 04:25
ekklisia usa
ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν – Βετεράνος του στρατού ο δράστης

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 8 τραυματίες – Νεκρός ο δράστης σε ανταλλαγή πυρών (Video)

mazw
LIFESTYLE

Νέα «κραυγή» Μαζωνάκη στο «The Voice»: «Τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια, φτάνει!»

1 / 3