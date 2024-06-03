Μετέωρα, Καλαμπάκα και Πρέβεζα εντυπωσίασαν Σέρβους δημοσιογράφους και influencers

Τις καλύτερες εντυπώσεις από το μαγευτικό τοπίο των Μετεώρων, της Καλαμπάκας και της Πρέβεζας αλλά και τις ανεπανάληπτες εμπειρίες θεματικού τουρισμού που συνολικά βίωσαν στην Ελλάδα, μεταφέρουν στη Σερβία οι δημοσιογράφοι και influencers που συμμετείχαν στο ταξίδι εξοικείωσης (Press Trip) που οργάνωσε ο ΕΟΤ στην περιοχή.

Από 22 έως και 26 Μαΐου 2024, η Υπηρεσία Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Σερβίας, πραγματοποίησε δημοσιογραφικό ταξίδι (Press Trip) στην περιοχή της Πρέβεζας και της Καλαμπάκας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πρέβεζας και Μετεώρων.

Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών πρακτορείων (Euronews), της Ραδιοτηλεόρασης Σερβίας (RTS), λοιπών μεγάλων μέσων της χώρας (BLIC, Telegraf, Hello Magazine), καθώς και ορισμένοι από τους σημαντικότερους διαμορφωτές γνώμης (influencers) της γειτονικής χώρας.

Οι φιλοξενούμενοι, πέρα από την επίσκεψη στους κυριότερους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που διαθέτουν οι προορισμοί (π.χ. Αρχαία Νικόπολη, Ι.Ν. Αγ. Χαραλάμπου, Ι.Μ. Αγ. Στεφάνου στα Μετέωρα, Προϊστορικό Σπήλαιο Θεόπετρας), είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και ιδιαίτερες θεματικές εμπειρίες (κρουαζιέρα στον Αμβρακικό κόλπο, δοκιμή τοπικού ούζου σε αποστακτήριο, οινογευσία υπό τη σκέπη των Μετεώρων, δοκιμή τοπικών πιάτων).

Το ταξίδι, κέντρισε το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, οι οποίοι γοητεύτηκαν από τη φιλοξενία των κατοίκων, αλλά και από τις προοπτικές που διαθέτουν οι εκάστοτε προορισμοί για ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. Συγκέντρωσαν δε τις απαραίτητες πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από τις εμπειρίες που βίωσαν.

