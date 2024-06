Συρία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ κοντά στο Χαλέπι (video)

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Κυριακής (2/6) από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον εργοστασίου, σε κοινότητα κοντά στο Χαλέπι (βόρεια).

«Τουλάχιστον 12 φιλοϊρανοί μαχητές», τόσο Σύροι όσο και αλλοδαποί, «σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον θέσης στην κοινότητα Χαγιάν, βόρεια του Χαλεπιού, που προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις σε εργοστάσιο», τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ που επικαλέστηκαν πηγές τους στις δυνάμεις ασφαλείας, ο βομβαρδισμός του Ισραήλ έγινε «περί τις 00:20» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε «αριθμό θανάτων και υλικές ζημιές».

In Syria, 17 people are reported dead and at least 15 wounded in an attack attributed to Israel in the Aleppo area.



According to the reports, 12 of them were active in the ranks of pro-Iranian militias.