Πυρκαγιά στην Εθνική: Πώς έχασε τον έλεγχο του βυτιοφόρου που προκάλεσε χάος ο οδηγός – Τι υποστήριξε

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Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που ανετράπη, το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας χάος στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 60χρονος υποστήριξε ότι κάτι πάτησε, με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο του οχήματός του και να τον «τραβήξει» αριστερά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το ελέγξει.
Στο μεταξύ, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός του βυτιοφόρου είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.
Οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας που υπέστη σοβαρές ζημιές από το υψηλό θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε από την έκρηξη και τη φωτιά βρίσκονται σε εξέλιξη.
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