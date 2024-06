Γάζα: Η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση κατάπαυση πυρός του ΟΗΕ – Για «ανούσιες» διαπραγματεύσεις μιλάει το Ισραήλ

Η Χαμάς αποδέχεται την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Αυτό δήλωσε σήμερα (11/6) ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης στο Reuters, προσθέτοντας ότι εναπόκειται στην Ουάσινγκτον να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα την τηρήσει.

Η Χαμάς αποδέχεται την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάπαυση του πυρός, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανταλλαγή ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων, διευκρίνισε.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει ένα πραγματικό τεστ ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της. Έχει την υποχρέωση να αναγκάσει τις δυνάμεις κατοχής να τερματίσουν άμεσα τον πόλεμο κατ’ εφαρμογήν της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Σάμι Αμπού Ζούχρι.

