Ο Κώστας Αρβανίτης ορίστηκε επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Συνάντηση με τους 4 εκλεγέντες ευρωβουλευτές είχε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης η οποία, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ εκτιμήθηκε ότι η νέα ευρωομάδα «συνδυάζει την εμπειρία με την φρεσκάδα και τη γνώση».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να οριστεί επικεφαλής της ευρωομάδας ο Κώστας Αρβανίτης και η πρότασή του χαιρετίστηκε ομόφωνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, είναι ο Κώστας Αρβανίτης, ο Νικόλας Φαραντούρης, η Έλενα Κουντουρά και ο Νίκος Παππάς.

Στη συνάντηση, τέθηκαν επί τάπητος οι στόχοι του κόμματος εντός της ευρωομάδας της Αριστεράς (THE LEFT in the European Parliament) και συζητήθηκαν η κατανομή αρμοδιοτήτων για τις Επιτροπές και οι προτεραιότητες της ευρωομάδας.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική Νίκου Χριστοδουλάκη στους επίδοξους αρχηγούς – «Μικρομεγαλισμοί απέναντι στην ιστορία» (video)

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ του ΣΥΡΙΖΑ: «Συμμετέχουμε στο Athens Pride 2024 για μια καλύτερη ζωή τώρα, ισότιμα και περήφανα παντού»

Κυβέρνηση: Εκπλήξεις, μηνύματα, ισορροπίες, και «γεωγραφία» – Δέκα συμπεράσματα για τον ανασχηματισμό