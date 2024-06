Γκρίζα πόλη η Νάπολη, «πνίγηκε» στη στάχτη (photos/videos)

Μεγάλο μέρος της Νάπολης έχει καλυφθεί σήμερα από ένα στρώμα στάχτης από τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται από χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο λόφο Καμαλντόλι αυτής της πόλης – λιμάνι στη νότια Ιταλία.

This was our view across to #Vesuvius yesterday early evening, with the fire smoke wispy across the #volcano. #napoli #camaldoli #soccavo pic.twitter.com/RIelZTZwsH