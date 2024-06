Η συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, πλησιάζει και ολόκληρη η πόλη μοιάζει να κινείται στους… ρυθμούς της πασίγνωστης τραγουδίστριας. Η Σουίφτ θα τραγουδήσει σε ένα κατάμεστο στάδιο, σε μια συναυλία που ο δήμαρχος περιμένει ότι θα φέρει έσοδα στη πόλη περίπου 300 εκατομμύρια λίρες!

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια θα δώσει τρεις συναυλίες (σήμερα 21/6 και το Σαββατοκύριακο), με τον δήμαρχο της πόλης, Σάντικ Καν, να…αλλάζει μέχρι και τον χάρτη του μετρό για χάρη της.

Συγκεκριμένα, έβγαλε ειδική έκδοση του χάρτη του μετρό, όπου τα ονόματα των σταθμών, έχουν αντικατασταθεί με… τίτλους τραγουδιών της Αμερικανίδας σταρ.

Σχεδόν 700.000 άτομα αναμένεται να παρακολουθήσουν τις συναυλίες του Λονδίνου, καθώς νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα σκέφτονταν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για μια μουσική εκδήλωση από ό,τι σε άλλες διεθνείς ή βρετανικές πόλεις.

Taylor Swift is coming to London! @wembleyparkldn has unveiled two stunning murals celebrating Taylor Swift’s arrival in London for an epic EIGHT sold-out shows at @wembleystadium. Will you be discovering the hidden easter eggs within them?⁰⁰#LetsDoLondon #VisitLondon pic.twitter.com/AyAN0tHlnK