Επισήμως διαζευγμένοι Τζέισον Μομόα και Λίζα Μπονέ

Ο Τζέισον Μομόα και η Λίζα Μπονέ χώρισαν επίσημα.

Η λύση του γάμου των δύο ηθοποιών, που είχαν ήδη χωρίσει εδώ και χρόνια, από δικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη.

Η Μπονέ και ο Μομόα ήταν παντρεμένοι για περισσότερα από επτά χρόνια και ήταν ζευγάρι για 12 χρόνια πριν παντρευτούν.

Η Μπονέ, της οποίας το νόμιμο όνομα είναι Lilakoi Moon, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο. Τα έγγραφα αναφέρουν την ημερομηνία χωρισμού του ζευγαριού ως 7 Οκτωβρίου 2020, περισσότερα από τρία χρόνια νωρίτερα. Δημοσιοποίησαν τον χωρισμό τους το 2022.

Το διαζύγιο πήγε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα νομικά και ήρθε χωρίς αμφισβήτηση. Κανένα από τα δύο μέρη δεν θα λάβει οικονομική υποστήριξη, έχουν συμφωνήσει για το πώς θα μοιραστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και θα έχουν από κοινού την επιμέλεια της 16χρονης κόρης και του 15χρονου γιου τους.

Ο Μομόα, 44 ετών, είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες “Aquaman” και στο “Game of Thrones”. Η Μπονέ, 56 ετών, ήταν πρωταγωνίστρια του “The Cosby Show” και των ταινιών “High Fidelity” και “Enemy of the State”.

Ήταν ο πρώτος γάμος για τον Μομόα, ο οποίος αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βγαίνει με την ηθοποιό των “Hit Man” και “Father of the Bride” Adria Arjona.

Ήταν ο δεύτερος γάμος για τη Μπονέ, η οποία ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον ρόκερ Lenny Kravitz και έχει μαζί του μια άλλη κόρη, την ηθοποιό Zoë Kravitz.

