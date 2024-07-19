Τα 30 χρόνια καριέρας του γιορτάζει ο Αντρέα Μποτσέλι διοργανώνοντας στην πατρίδα του, την Τοσκάνη Ιταλίας, μια τριήμερη σειρά συναυλιών.

Η πρώτη έλαβε χώρα στις 15/7, η επόμενη στις 17/7, ενώ η τελευταία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή (19/7) με τον εμβληματικό τενόρο να χαρίζει μοναδικές στιγμές στο κοινό που έσπευσε να τον απολαύσει.

Μεταξύ αυτών που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Τζόνι Ντεπ, ο Ράσελ Κρόου, ο Εντ Σίραν, ο Έρος Ραμαζότι, ο Πλασίντο Ντομίνγκο, ο Χοσέ Καρέρας, όπως επίσης η Κιμ Καρντάσιαν με την αδελφή της, Κλόε.

Από αυτή την ξεχωριστή στιγμή, δεν θα μπορούσαν, φυσικά, να λείπουν τα τρία παιδιά του Αντρέα Μποτσέλι, Ματέο, Άμος και Βιρτζίνια, που μετά τη συναυλία, μάλιστα, πόζαραν στο πλευρό του.

Ο ιταλός τενόρος μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram όλες τις υπέροχες στιγμές.

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