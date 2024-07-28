Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα τριγυρνούσαν δίπλα σε σπίτια στο Ωραιόκαστρο (Video)

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Έκπληκτοι οι κάτοικοι στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, είδαν μια αγέλη αγριογούρουνων να κινείται μέσα στον αστικό ιστό το απόγευμα του Σαββάτου 27/7.
Περίπου 10 αγριογούρουνα, προφανώς οικογένεια, αναζητούσαν τροφή ανάμεσα στα σπίτια και σε απόσταση αναπνοής από τους έκπληκτους κατοίκους.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον δρόμο διεξάγεται κανονικά.
Δείτε το βίντεο της ιστοσελίδας thesstoday:
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