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29.07.2024 20:45

Εθνική Αθηνών – Λαμίας: Κλειστή για ώρες στην Υλίκη μετά την ανατροπή βυτιοφόρου- Επιχείρηση μεταφόρτωσης του υγραερίου

29.07.2024 20:45
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Μπλόκαρε την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης βυτιοφόρο που κουβαλούσε υγραέριο και εξετράπη της πορείας του στο 95.5 χλμ το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το βαρύ όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτο στα προστατευτικά τοιχία και μπάρες, σπάζοντάς τα και μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα, όπου και ανετράπη.

Ο τράκτορας «καρφώθηκε» πάνω στο διαχωριστικό, ενώ το βυτίο ανετράπη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Για λόγους ασφαλείας η ΕΛΑΣ έκλεισε την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο έφτασαν και πυροσβεστικά οχήματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, πραγματοποιείται επιχείρηση απομάκρυνσης του φορτίου με τη μεταφόρτωσή του σε άλλο βυτίο.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ήδη εφαρμόζεται εναλλακτική διαδρομή.

Συγκεκριμένα, στο 90ο χλμ στο ύψος της Θήβας, για το ρεύμα προς Λαμία και στο 100ο χλμ στον ανισόπεδο κόμβο Ακραιφνίου για όσα οχήματα κινούνται προς Αθήνα.

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