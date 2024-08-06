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06.08.2024 20:30

Νίκος Μουτσινάς: Πήγε για εξαγνισμό σε ναό στο Μπαλί (Video)

06.08.2024 20:30
moutsinas

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Ο Νίκος Μουτσινάς ταξίδεψε στο Μπαλί και ανέβασε βίντεο από τον εξαγνισμό που κάνει σε ινδουιστικό ναό.

Στις εικόνες φαίνεται ο Νίκος Μουτσινάς, να φοράει την ιδιαίτερη πράσινη αμφίεση που φορούν οι επισκέπτες στον Tirta Empul Holy Water Temple και να βρέχει το κεφάλι του σε μία από τις πηγές.

Εκτός από την επίσκεψη στον ινδουιστικό ναό, ο Νίκος Μουτσινάς, σε αυτό το ταξίδι είχε την ευκαιρία να δει από κοντά πολλά άγρια ζώα τα οποία απαθανάτισε αλλά και να δοκιμάσει τοπικές ποικιλίες τσαγιού.

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