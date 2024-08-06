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06.08.2024 00:37

Σοκ στη Γαλλία: Αναισθησιολόγος κατηγορείται ότι σκότωνε ασθενείς για να εκδικηθεί τους συναδέλφους του

06.08.2024 00:37
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Πηγή: Pixabay

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Είναι μια υπόθεση «άνευ προηγουμένου» για τα δικαστικά χρονικά της Γαλλίας: ένας πρώην αναισθησιολόγος από την Μπεζανσόν παραπέμπεται στο κακουργιοδικείο επειδή φέρεται ότι δηλητηρίασε 30 ασθενείς, οι 12 εκ των οποίων πέθαναν κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Έπειτα από επταετή έρευνα, δύο ανακριτές υπέγραψαν την εντολή παραπομπής του Φρενερίκ Πεσιέ, 52 ετών, στο Κακουργιοδικείο της Ντουμπ, ανέφερε ο εισαγγελέας της Δημοκρατίας Ετιέν Μαντό.

Ο Πεσιέ, που δεν έχει παραδεχθεί την ενοχή του, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια αναισθησιολόγος σε μία από τις κλινικές της πόλης ενημέρωσε τις αρχές για τρεις «ανεξήγητες» καρδιακές ανακοπές ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Πιστεύεται ότι από τις 10 Οκτωβρίου 2008 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017 ο Πεσιέ μόλυνε τους ορούς των ασθενών σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν για να τους προκαλέσει καρδιακή ανακοπή και να τους επαναφέρει, επιδεικνύοντας έτσι τις ικανότητές του. Ταυτόχρονα, ήθελε να αμαυρώσει τη φήμη συναδέλφων του με τους οποίους είχε έρθει σε κόντρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ειδικοί έκριναν ότι υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις» και σε ορισμένες «βεβαιότητα» ότι χορηγήθηκαν στους ασθενείς υψηλές δόσεις, ακόμη και θανατηφόρες, στους ασθενείς που πήγαν να χειρουργηθούν στις δύο κλινικές. Συχνά, οι επεμβάσεις στις οποίες υποβάλλονταν δεν ήταν σοβαρές.

Η υπόθεση είναι «άνευ προηγουμένου» και «δεν μιλάμε για περίπτωση ευθανασίας», τόνισε ο Ετιέν Μαντό. «Είναι κάτι το μοναδικό» επειδή «ο στόχος δεν ήταν να ανακουφιστούν ασθενείς που υπέφεραν. Μιλάμε για ανθρώπους που, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν σε καλή κατάσταση και θα υποβάλλονταν σε μικροεπεμβάσεις» και επομένως «δεν κινδύνευε η ζωή τους», πρόσθεσε.

Μια άλλη διάσταση είναι ότι στόχος του κατηγορουμένου δεν ήταν οι ίδιοι οι ασθενείς, αλλά οι γιατροί με τους οποίους ο Πεσιέ είχε διαμάχη, εξήγησε ο εισαγγελέας.

«Επενέβαινε όταν συνέβαινε μια ανακοπή» και «έβρισκε πάντα τη λύση», ανέφεραν οι πρώην συνάδελφοί του. «Πίστευε ότι ήταν ο καλύτερος» και «είχε δημιουργήσει την εικόνα του σωτήρα». Στις περιπτώσεις που οι ασθενείς πέθαναν, ήταν σε ανοιχτή διαμάχη με τους συναδέλφους του που έχαναν τον ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς έρευνας απαγορεύτηκε στον Πεσιέ να εργάζεται ως αναισθησιολόγος και διατάχθηκε να απομακρυνθεί από την Μπεζανσόν.

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