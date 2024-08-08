search
08.08.2024 07:47

Ινδονησία: Πέντε νεκροί και 15 τραυματίες σε πυρκαγιά δεξαμενόπλοιου ανοικτά του Μπαλί

08.08.2024 07:47
Στις φλόγες τυλίχθηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά του Μπαλί της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα πέντε μέλη του πληρώματος να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 15 να τραυματιστούν.

Το δεξαμενόπλοιο «Elisabeth» με 21 άτομα πλήρωμα έπιασε φωτιά στην περιοχή Καρανγκασέ, ενώ ταξίδευε προς την επαρχία Νούσα Τενγκάρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι όταν το δεξαμενόπλοιο πλησίασε το Gili Tepekong, σημειώθηκε έκρηξη κοντά στον χώρο διαμονής του πληρώματος. Το δεξαμενόπλοιο σταμάτησε να κινείται και στη συνέχεια σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη,

Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα έσπευσε στον σταθμό συγκέντρωσης. Πέντε άτομα εντοπίστηκαν νεκρά ενώ ακόμη 15 υπέστησαν εγκαύματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

