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13.08.2024 19:55

Φωτιά στην Αττική: Εξοργιστική καταγγελία – Χωρίς νερό και φαγητό επιχειρούσαν οι εποχικοί πυροσβέστες

13.08.2024 19:55
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Φωτογραφία αρχείου

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Την ώρα που οι εποχικοί πυροσβέστες έδιναν τη μάχη της κατάσβεσης στη μεγάλη φωτιά στην Αττική, προκαλεί οργή η καταγγελία ότι η πολιτεία δεν φρόντισε να τους παρέχει τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με την σοκαριστική καταγγελία, για δεύτερη ημέρα οι υπεύθυνοι στο υπουργείο και στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος άφησαν τους πυροσβέστες χωρίς τροφή και πόσιμο νερό

«Αμέτρητες καταγγελίες πως από χθες το απόγευμα δεν τους έχει δοθεί ούτε ένα μπουκαλάκι νερό και αυτά που τους έδωσαν εχθές ήταν ζεστά που ούτε καν μπορούσαν να καταναλωθούν» έγραψαν σε ανάρτησή τους στο Facebook οι εποχικοί πυροσβέστες.

«Είναι ντροπή για τον κρατικό μηχανισμό να μαγειρεύουν κάτοικοι και να βγαίνουν με τα ποδήλατα τους να μοιράζουν τροφή στους πυροσβέστες» τονίζουν. «Εσάς που μας σκεφτήκατε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς» καταλήγουν.

Την καταγγελία αναπαρήγαγε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος.

«Οι απαράδεκτες επιλογές και ελλείψεις της κυβέρνησης ξεπερνούν κάθε όριο!» υπογραμμίζει ο Σ. Φάμελλος, απαιτώντας μια απάντηση από τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Βασίλη Κικίλια.

«Δεν φτάνει που άφησαν χωρίς προσωπικό το πυροσβεστικό σώμα, δεν φτάνει που αφήνουν τους συμβασιούχους πυροσβέστες ανέργους το χειμώνα, αποκαλύπτονται σήμερα ακόμα και στοιχειώδεις ελλείψεις» σημειώνει ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τέλος, διευκρινίζει ότι ενημερώθηκε σχετικά και τηλεφωνικά για τα όσα καταγγέλλουν οι εποχικοί πυροσβέστες. «Μην προσπαθήσουν να το αμφισβητήσουν» διαμηνύει.

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