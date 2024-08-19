Ισραήλ: Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη για την «επίθεση αυτοκτονίας» στο Τελ Αβίβ

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ ανέλαβαν σήμερα (19/8), με κοινή τους ανακοίνωση, την ευθύνη «για την επίθεση αυτοκτονίας» που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εξαπολύσουν και άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, εξήγησαν ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον του Ισραήλ «θα επανέλθουν στο προσκήνιο για όσο διάστημα διαρκούν οι σφαγές της (ισραηλινής) κατοχής, οι επιχειρήσεις εκτοπισμού αμάχων και η πολιτική δολοφονιών».

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία του Ισραήλ και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε χθες στο Τελ Αβίβ ήταν «τρομοκρατική επίθεση».

Ο άνδρας που μετέφερε τη βόμβα, η οποία εξερράγη κοντά σε συναγωγή, σκοτώθηκε, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε.

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε περίπου μία ώρα αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Τελ Αβίβ για να συναντηθεί με Ισραηλινούς ηγέτες και να πιέσει για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι βομβιστικές επιθέσεις ήταν συχνές στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της δεύτερης παλαιστινιακής Ιντιφάντα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως πλέον είναι σπάνιο φαινόμενο.

