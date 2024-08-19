ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
19.08.2024 14:03

Ισραήλ: Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη για την «επίθεση αυτοκτονίας» στο Τελ Αβίβ

19.08.2024 14:03
Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ ανέλαβαν σήμερα (19/8), με κοινή τους ανακοίνωση, την ευθύνη «για την επίθεση αυτοκτονίας» που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι ενδέχεται να εξαπολύσουν και άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, εξήγησαν ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον του Ισραήλ «θα επανέλθουν στο προσκήνιο για όσο διάστημα διαρκούν οι σφαγές της (ισραηλινής) κατοχής, οι επιχειρήσεις εκτοπισμού αμάχων και η πολιτική δολοφονιών».

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία του Ισραήλ και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε χθες στο Τελ Αβίβ ήταν «τρομοκρατική επίθεση».

Ο άνδρας που μετέφερε τη βόμβα, η οποία εξερράγη κοντά σε συναγωγή, σκοτώθηκε, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε.

Η χθεσινή επίθεση σημειώθηκε περίπου μία ώρα αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Τελ Αβίβ για να συναντηθεί με Ισραηλινούς ηγέτες και να πιέσει για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι βομβιστικές επιθέσεις ήταν συχνές στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της δεύτερης παλαιστινιακής Ιντιφάντα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως πλέον είναι σπάνιο φαινόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για πιθανή επικίνδυνη επιδημία πολιομυελίτιδας στη Γάζα

Ιταλία: Ιστιοφόρο γιοτ βυθίστηκε ανοιχτά του Παλέρμο – Επτά αγνοούμενοι, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (videos)

Πυρκαγιά σε κάμπινγκ στη νότια Γαλλία – Απομακρύνθηκαν άρον-άρον 3.000 παραθεριστές

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

