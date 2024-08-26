Η αδιαφανής «Διαύγεια» της ΕΡΤ – «Πάρτι» με εγκρίσεις και ανανεώσεις παραγωγών χωρίς αναφορά ποσών

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Ο χορός εγκρίσεων και ανανεώσεων μικτών ή και (κάποιων) εξωτερικών παραγωγών χωρίς αναφορά κοστολογίου για τα προγράμματα της ΕΡΤ, με κέντρο βάρους εκείνων των ΕΡΤNews και ΕΡΤ1, συνεχίζεται σαν «κανονικότητα», η οποία έχει αποφασιστεί και εφαρμόζεται τουλάχιστον την τελευταία τριετία στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό παραγνωρίζοντας την περίφημη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με το σχετικό νόμο (3861/2010) το πρόγραμμα «Διαύγεια» «αποσκοπεί στη δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε ένα κεντρικό ιστότοπο, αποφάσεων των Κυβερνητικών Οργάνων και της Διοίκησης. Υποχρέωση δημοσίευσης έχουν τα Κυβερνητικά Όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού». Επίσης αναφέρεται ότι «η Διαύγεια παρέχει ένα εργαλείο γνώσης στα χέρια του πολίτη ώστε να γνωρίζει το τι συμβαίνει στη δημόσια διοίκηση και να μπορεί να έχει τη κατάλληλη πληροφορία» και περιγράφεται και ως «εργαλείο ελέγχου της δημόσιας διοίκησης».

Στην περίπτωση της ΕΡΤ η ανάρτηση στη «Διαύγεια» αποφάσεων του ΔΣ εφαρμόζεται μεν αλλά χωρίς ποσά, και σε συνδυασμό με διαφοροποιήσεις μελών του Συμβουλίου στη διαδικασία έγκρισης, προκαλούνται ερωτηματικά. Εν ολίγοις η ΕΡΤική «Διαύγεια» δεν είναι και τόσο… διαυγής.

Δίδονται λαβές για να ακούγονται «φωνές» μέσα από το Ραδιομέγαρο που μιλούν για ιδιωτικοποίηση του κρατικού οργανισμού με έμμεσο τρόπο. Και υποστηρίζουν ότι αυτό συμβαίνει με τις διαβόητες «μικτές» παραγωγές, τις οποίες, πάντως, προβλέπει ο νόμος (της ΕΡΤ).

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ εγκρίθηκε όγκος παραγωγών οπτικοακουστικού περιεχομένου. Αποφάσεις είτε για ανανεώσεις προγραμμάτων είτε για επικύρωση νέων παραγωγών.

Σε αυτές δεν υπάρχει ούτε μια «εσωτερική» παραγωγή. Όλες είναι είτε «μικτές», είτε «εξωτερικές». Ενδεικτικά ανανεώθηκαν συμβάσεις για τις εκπομπές «Συνδέσεις», «Σαββατοκύριακο από τις 6» (μικτές παραγωγές), «Στο κέντρο», «Ελάτε απόψε σε εμάς» (νέα μουσική εκπομπή με τον Γιώργο Κουβαρά), εξωτερικές παραγωγές και οι δύο, αλλά και το τηλεπαιχνίδι «Τα τετράγωνα των αστέρων» (με τον Θανάση Αλευρά) και τη σειρά μυθοπλασίας «Μην το πεις στο αφεντικό μου». Εκτός από τη σειρά που εγκρίθηκε ομοφώνως, όλες οι άλλες παραγωγές εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία (5-2). Διαφοροποιήθηκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρρας και Μανώλης Παπανικήτας.

Οι αποφάσεις

Σε καμιά από αυτές -όπως ήταν αναμενόμενο- δεν αναγράφονται ποσά, έστω σε συνολικό κόστος. Επίσης δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το είδος συμμετοχής της ΕΡΤ και της εκάστοτε εταιρείας παραγωγής παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στις μικτές παραγωγές.

Η ΕΡΤ στο πρόσφατο παρελθόν είχε – ενδεικτικά καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εσωτερικής παραγωγής («Πρωινή ζώνη») αλλά και μουσική εκπομπή («Η αυλή των χρωμάτων») με το ελάχιστο δυνατό κόστος (λίγων εκατοντάδων ευρώ μηνιαίως για χυμούς, καφέδες, νερά, ίσως και έξοδα κίνησης καλεσμένων στο στούντιο).

ΕΡΤικές φωνές υποστηρίζουν ότι σε αυτού του είδους τις συνεργασίες η ΕΡΤ συνεισφέρει «σχεδόν τα πάντα». Υποστηρίζουν πως με το «μοντέλο» αυτό η ΕΡΤ, αν και έχει δυναμικό και δυνατότητες παραγωγής περιεχομένου, περιορίζεται μόνον στις ειδήσεις και τα αθλητικά με αποτέλεσμα το πρόγραμμα των καναλιών της στο συντριπτικό ποσοστό του να παράγεται «από έναν κύκλο ιδιωτικής δραστηριότητας», όπως λέγεται.

Τα κοστολόγια στις αποφάσεις δεν αναρτώνται με το επιχείρημα ότι αποτελούν πληροφορίες για τον ανταγωνισμό. Αλλά, τουλάχιστον στις τηλεοπτικές παραγωγές που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΚΟΜΕ (οσονούπω «Creative Greece») δημοσιοποιούνται τα ποσά, όπως ορίζει ο νόμος.

Διαμορφώνεται μια συνθήκη στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής η οποία ανακαλεί στη μνήμη αρκετών ΕΡΤτικών τους χαρακτηρισμούς – αιτίες «ιερές αγελάδες», «θύλακας αδιαφάνειας», «καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση των συμβάσεων» που είχε αναφέρει ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου τον Ιούνιο 2013 ανακοινώνοντας το «μαύρο» στην ΕΡΤ.

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