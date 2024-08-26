Προφυλακτικά: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που… τα βγάζουν off

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τα κορίτσια αύξησαν τη χρήση προφυλακτικού συνδυαστικά με άλλες μεθόδους αντισύλληψης, σε αντίθεση με τα αγόρια και τα μεγαλύτερα άτομα και των δύο φύλων που τη μείωσαν! Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα περιοδικό BMC Public Health.

Κάθε χρόνο 370 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μολύνονται από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με τα υψηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων.

Η συχνότητα έχει αρχίσει να αυξάνεται επικίνδυνα, μετά τη μείωση που παρατηρήθηκε στα χρόνια της πανδημίας, ιδίως στα άτομα μεταξύ 15 έως 24 ετών.

Περίπου το 35% των μολύνσεων από χλαμύδια, για παράδειγμα, παρατηρείται σε αυτές τις ηλικίες.

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωσή τους είναι η σωστή και συνεπής χρήση προφυλακτικού. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό εφήβων ακόμα και μεγαλύτερων ατόμων είτε δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου είτε τα χρησιμοποιούν λανθασμένα.

Έτσι, πολλοί μολύνονται και δυστυχώς… το πάθημα δεν γίνεται πάντα μάθημα, όπως απέδειξε η παραπάνω ανασκόπηση μελετών που πραγματοποιήθηκε από Καναδούς ερευνητές, με στόχο να διερευνηθεί εάν οι έφηβοι μετά από μια ιάσιμη λοίμωξη αλλάζουν συμπεριφορά ως προς τη χρήση προφυλακτικού.

«Τα προφυλακτικά έχουν μακρά ιστορία, αλλά έγιναν απαραίτητα από την εμφάνιση του HIV/AIDS στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ιδίως στους ανθρώπους που απολαμβάνουν κολπικό, στοματικό ή πρωκτικό σεξ με διαφορετικούς ερωτικούς συντρόφους.

Ένα σημαντικό ποσοστό, όμως, τα χρησιμοποιεί περιστασιακά και μόνο λίγο πριν από τη διείσδυση, με επακόλουθο την αύξηση του κινδύνου μόλυνσης αλλά και διάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Αν και τα περισσότερα από αυτά είναι ιάσιμα, εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές και προβλήματα υγείας» επισημαίνει ο Χειρουργός Ανδρολόγος Ουρολόγος δρ Αναστάσιος Λιβάνιος

Σημειώνεται ότι όσοι μολύνονται είναι πιο ευάλωτοι σε καρδιακές και εγκεφαλικές λοιμώξεις, είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν προβλήματα υπογονιμότητας ή ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους.

«Ειδικά για τους άνδρες, στους κινδύνους συμπεριλαμβάνονται οι στενώσεις της ουρήθρας, η επιδιδυμίτιδα ακόμα και κακοήθειες των γεννητικών οργάνων», εξηγεί ο γιατρός.

Παρά το γεγονός ότι στο εμπόριο κυκλοφορούν χιλιάδες διαφορετικά προφυλακτικά, ώστε να ενθαρρύνουν τη χρήση τους, πολλοί έφηβοι την αρνούνται με αποτέλεσμα τόσο στην αύξηση των ανεπιθύμητών κυήσεων όσο και τις λοιμώξεις.

Ποιοι είναι οι παράγοντες για να προστατεύουν τα προφυλακτικά Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η αποτελεσματικότητα των προφυλακτικών στην αποφυγή της μόλυνσης και της μετάδοσής της είναι αποδεδειγμένη, αρκεί να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με αποδεκτά πρότυπα και να χρησιμοποιούνται σωστά.

Η έρευνα έχει δείξει ότι γίνονται πολλά πρακτικά λάθη, συμπεριλαμβανομένου:

1. του μη οπτικού ελέγχου τους για φθορά,

2. της χρήσης ακατάλληλου λιπαντικού

3. και της λανθασμένης τοποθέτησης.

Ο κρίσιμος ρόλος της πρόληψης

Η πρόληψη ξεκινά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα νοσήματα που ενδεχομένως να αποκτηθούν κατά τη σεξουαλική πράξη με μολυσμένους συντρόφους.

«Προφανώς, όμως, είναι ανεπαρκής, αφού σχεδόν τα μισά παιδιά υποστηρίζουν ότι η ενημέρωσή τους είναι τόσο ελλιπής που αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο» εξηγεί ο γιατρός και συνεχίζει: «Δηλαδή μαθαίνουν για το σεξ από αναξιόπιστες πηγές, όπως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και από ταινίες πορνό (όπου σπανίως χρησιμοποιούνται προφυλακτικά), αντί από τους γονείς και τους δασκάλους τους. Επομένως, είναι υποχρέωση όλων μας να διδάξουμε τα παιδιά μας την αξία και τον τρόπο χρήσης τους».

Η πρόληψη συνεχίζεται με τον εμβολιασμό. Παρότι δεν υπάρχουν εμβόλια για όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος με τη δημιουργία και διάθεση εκείνων που προστατεύουν από τον ιό της ηπατίτιδας Β και των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

«Είναι ένα αξιοσημείωτο βήμα στην πρόληψη της μόλυνσης από τον HPV και των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από αυτήν, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, των γεννητικών οργάνων, του πρωκτού, του στόματος και του λαιμού. Εάν όλα τα αγόρια και κορίτσια εμβολιαστούν πριν από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής τους τότε κάποια στιγμή στο μέλλον θα απαλλαγούν από σχεδόν όλους τους καρκίνους που προκαλούνται από τον συγκεκριμένο ιό», επισημαίνει ο γιατρός.

Ήδη η θεραπεία ορισμένων βακτηριακών και παρασιτικών σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων αποτελεί πρόκληση, εξαιτίας της αυξανόμενης αντοχής στα αντιβιοτικά. Όσο για τα ιογενή, αυτά είναι ανίατα και τα φάρμακα αντιμετωπίζουν μόνο τα συμπτώματα.

Όσο συντομότερα εντοπιστούν τόσο ευκολότερη είναι η αντιμετώπισή τους.

Συμπτώματα

Οι άνδρες που νιώθουν πόνο ή κάψιμο κατά τη διούρηση ή εκσπερμάτιση, έχουν συχνουρία, εκκρίσεις από το πέος, εξελκώσεις σε αυτό ή σε άλλα σημεία της γεννητικής και πρωκτικής περιοχής, ιδίως εάν συνοδεύονται από κόπωση, πυρετό ή άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με της γρίπης πρέπει να απευθύνονται στον ανδρολόγο τους το ταχύτερο, προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη αγωγή για τη θεραπεία ή την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων που θα ταλαιπωρήσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

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