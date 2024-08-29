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29.08.2024 21:48

Παναθηναϊκός-Λανς: Τσίπρας, Χατζηδάκης, Τσιάρας και Γιώργος Βαρδινογιάννης βρέθηκαν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ (Photos)

29.08.2024 21:48
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Ο Αλέξης Τσίπρας δεν χάνει παιχνίδι του Παναθηναϊκού και έτσι δεν μπορούσε να μην βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για τον κρίσιμο αγώνα του τριφυλλιού με τη Λανς.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Λανς για τα πλέι οφ του Conference League, ενώ στο γήπεδο βρίσκονται και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

Επίσης, σταθερά δίπλα στην ομάδα βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος είχε και ένα τετ-α-τετ με τον θρύλο του «τριφυλλιού», Μίμη Δομάζο, τον οποίο συνόδευε η κόρη του, Πόπη. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος.

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