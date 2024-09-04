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04.09.2024 10:34

«Alien: Earth»: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser τρέιλερ για την prequel σειρά του franchise (photo/video)

04.09.2024 10:34
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Το FX έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ της prequel σειράς του «Alien», σε σενάριο και σκηνοθεσία Νόα Χόλεϊ (Noah Hawley).

Το «Alien: Earth» εκτυλίσσεται στη Γη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο franchise και διαδραματίζεται 30 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας «Alien» του 1979.

Το teaser προβλήθηκε επίσης σε μια περιορισμένη ομάδα τυχερών θεατών που παρακολούθησαν το «Alien: Romulus» στις αίθουσες.

Πρωταγωνιστούν οι Σίντνεϊ Τσάντλερ (Sydney Chandler), Άλεξ Λόθερ (Alex Lawther), Τίμοθι Όλιφαντ (Timothy Olyphant), Έσι Ντέιβις (Essie Davis) και Σάμιουελ Μπλένκιν (Samuel Blenkin) μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την σύνοψη, «όταν ένα μυστηριώδες διαστημικό σκάφος συντρίβεται στη Γη, μια νεαρή γυναίκα (Τσάντλερ) και μια ετερόκλητη ομάδα στρατιωτών κάνουν μια μοιραία ανακάλυψη και έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη».

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το «Alien: Earth» θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu εντός του 2025.

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