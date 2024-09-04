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Το μήνυμα της προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας από την κυβέρνηση επιχείρησε να στείλει για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, συνοδευόμενος από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε βρεφονηπιακό σταθμό στο Θησείο.

Όπως δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «η σχολική χρονιά για τους παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει. Να επαναλάβω την προσήλωση της κυβέρνησής μας στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά. Να μπορούν οι οικογένειες να γνωρίζουν ότι μπορούν να αφήσουν τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς που δίνουν έμφαση στην ποιότητα. Φέτος, αυξήσαμε τα βάουτσερ που δίνουμε».

«Ο σκοπός μας είναι κάθε χρόνο να προσφέρουμε περισσότερα βάουτσερ για να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Είναι μία πτυχή της πολύπλευρης πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Περισσότερα στη ΔΕΘ. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι δεν αρκεί να πηγαίνουμε τα βρέφη σε ένα χώρο να περνάνε την ώρα τους. Δουλεύοντας με μία έγκριτη ομάδα επιστημόνων ενισχύουμε τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

«Οι βασικές συνάψεις του εγκεφάλου δημιουργούνται τα πρώτα χρόνια. Το τι συμβαίνει εδώ έχει μεγάλη σημασία. Αποδίδω βάρος και σημασία στα προγράμματα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών», είπε, την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δημογραφικό θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.

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