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06.09.2024 11:51

Φιλοθέη: Ανατροπή δεδομένων για τα αίτια της συμπλοκής – Απομακρύνεται το σενάριο της οπαδικής βίας, πού καταλήγουν οι αρχές (video)

06.09.2024 11:51
ASTYNOMIA-PERIPOLIKO
φωτογραφία αρχείου

Ανατροπή δεδομένων προκύπτει σχετικά με τη συμπλοκή νεαρών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9) στη Φιλοθέη.

Ενώ η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη όλων των εμπλεκομένων είναι σε πλήρη εξέλιξη, φαίνεται ότι πίσω από το επεισόδιο δεν κρύβονται οπαδικά κίνητρα.

Πλέον, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, πιθανότερο ενδεχόμενο να πρόκειται για αντιπαλότητα μεταξύ νεαρών για το ποιος είναι ο πιο «δυνατός».

Παράλληλα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φαίνεται ότι προέρχονται από περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και δεν αποκλείεται να γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Ίσως η συμπλοκή να έγινε για καθαρά προσωπικούς λόγους, πιθανά για το ποιος έχει «δικαίωμα» να κάθεται στην πλατεία της περιοχής.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου.

Ομάδα περίπου 10 ατόμων που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα φέρεται να έστησε ενέδρα στους επιβάτες ενός άλλου οχήματος στο οποίο βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου.

Οι δράστες της επίθεσης περικύκλωσαν το αυτοκίνητο και άρχισαν να προκαλούν ζημιές στο όχημα.

Έπειτα, τους κατέβασαν με τη βία από το ΙΧ και άρχισαν να τους χτυπούν. Μάλιστα, στην προσπάθεια του να διαφύγει ένας εξ αυτών πήδηξε από τοιχίο ύψους δύο μέτρων, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας το όχημα των φερόμενων ως δραστών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιβαίνοντες είχαν σχέση με το περιστατικό. Δύο εξ΄ αυτών έχουν οδηγηθεί στο τμήμα αθλητικής βίας.

Ο 20χρονος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

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