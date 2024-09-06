Φιλοθέη: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο τραυματίας στο αιματηρό επεισόδιο

Γιος αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας είναι ο 18χρονος που τα ξημερώματα δέχθηκε ομαδική επίθεση στη Φιλοθέη.

Αν και αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για οπαδικό επεισόδιο, το σενάριο ανατράπηκε στη συνέχεια, καθώς έγινε γνωστό πως τα κίνητρα της άγριας επίθεσης ήταν άλλα.

Πλέον, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, πιθανότερο ενδεχόμενο να πρόκειται για αντιπαλότητα μεταξύ νεαρών για το ποιος είναι ο πιο «δυνατός».

Ίσως η συμπλοκή να έγινε για καθαρά προσωπικούς λόγους, πιθανά για το ποιος έχει «δικαίωμα» να κάθεται στην πλατεία της περιοχής.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ έχουν γίνει δύο συλλήψεις και οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε ταυτοποιήσεις ατόμων για την επίθεση στη Φιλοθέη.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου.

Ομάδα περίπου 10 ατόμων που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα φέρεται να έστησε ενέδρα στους επιβάτες ενός άλλου οχήματος στο οποίο βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου.

Οι δράστες της επίθεσης περικύκλωσαν το αυτοκίνητο και άρχισαν να προκαλούν ζημιές στο όχημα.

Έπειτα, τους κατέβασαν με τη βία από το ΙΧ και άρχισαν να τους χτυπούν. Μάλιστα, στην προσπάθεια του να διαφύγει ένας εξ αυτών πήδηξε από τοιχίο ύψους δύο μέτρων, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας το όχημα των φερόμενων ως δραστών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιβαίνοντες είχαν σχέση με το περιστατικό. Δύο εξ΄ αυτών έχουν οδηγηθεί στο τμήμα αθλητικής βίας.

Διαβάστε επίσης:

Λίμνη Πόλυφύτου: Ανησυχία από την εμφάνιση της «πανώλης της καραβίδας»

Η Αλόννησος στα 10 ανέπαφα «μαργαριτάρια» της Μεσογείου (Photos/Videos)

Θεσσαλονίκη: Επισκέψιμο ξανά από σήμερα το Αντιτορπιλικό Βέλος