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13.09.2024 11:58

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έχασε το έμβρυο η γυναίκα που τραυματίστηκε, παραμένει με τον σύζυγό της στη ΜΕΘ

13.09.2024 11:58
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Άσχημες είναι οι εξελίξεις για τα θύματα τροχαίου στη Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός χτύπησε ζευγάρι με καροτσάκι μωρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη που την περασμένη Τετάρτη παρασύρθηκε μαζί με τον 37χρονο σύζυγό της και το παιδάκι τους από 46χρονο οδηγό στη Θεσσαλονίκη, έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε. Η νεαρή γυναίκα διήνυε τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της και τώρα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Σύμφωνα με τον ξάδελφό της γυναίκας, που βρίσκεται στο νοσοκομείο μαζί με την οικογένεια, ενημερώθηκαν από τους γιατρούς σήμερα το πρωί ότι το έμβρυο δε τα κατάφερε πάρα τις προσπάθειες των γιατρών. Το ζευγάρι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ το ανήλικο παιδί τους βρίσκεται στην παιδοχειρουργική κλινική, εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος που τους παρέσυρε, οδηγούσε έχοντας καταναλώσει μεγαλύτερη από την επιτρεπτή ποσότητα αλκοόλ και κατηγορείται για σωματική βλάβη κατά συρροή, μέθη και επικίνδυνη οδήγηση, κατηγορίες οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τα στοιχεία που θα προστεθούν στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση, την κατάσταση της υγείας των τραυματιών αλλά και τη δίωξη που θα ασκήσει ο εισαγγελέας εις βάρος του.

Μάλιστα, ο οδηγός φέρεται λίγο πριν το ατύχημα να μίλησε με τη μητέρα του στο τηλέφωνο λέγοντάς της ότι βρίσκεται σε περιοχή με παραλία. Λίγο αργότερα την κάλεσε ξανά και της είπε ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τρία άτομα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 11:53
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