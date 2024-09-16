search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 13:59
ΚΟΣΜΟΣ

16.09.2024 11:20

Ερυθρά Θάλασσα: Ρυμουλκείται σε ασφαλές σημείο αγκυροβόλησης το ελληνόκτητο τάνκερ «Sounion» – Τι θα γίνει με το φορτίο

sounion_new

Σε ασφαλές σημείο αγκυροβόλησης προς τα βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας ρυμουλκείται με αργή ταχύτητα και ασφάλεια από το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Aigaion Pelagos» το ελληνόκτητο τάνκερ «Sounion» της Delta tankers που μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου.

Το «Aigaion Pelagos» συνοδεύεται και από το ρυμουλκό διάσωσης «Panormitis», με δυνατότητες πυρόσβεσης και ανάκτησης πετρελαιοκηλίδων, αλλά και από τρία πολεμικά πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι η φρεγάτα «Ψαρά», αλλά και ειδική ένοπλη ομάδα.

Στόχος των ναυαγοσωστικών συνεργείων, μόλις αγκυροβολήσει το τάνκερ, είναι να υπάρξει επιχείρηση κατάσβεσης των εστιών φωτιάς στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου, οι οποίες προκλήθηκαν από την τοποθέτηση εκρηκτικών από ένοπλες ομάδες των Χούθι.

Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να καίγεται, περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη επίθεση που δέχθηκε από τους Χούθι, ενώ το 25μελές πλήρωμά του (23 Φιλιππινέζοι και δύο Ρώσοι) μεταφέρθηκε με ασφάλεια από γαλλικό αντιτορπιλικό στο Τζιμπουτί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις μετρήσεις που πραγματοποιεί η ομάδα του ναυαγοσωστικού πλοίου επί του καταστρώματος του τάνκερ αναφέρει ότι η θερμοκρασία αγγίζει τους 400 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτό που θα επιδιωχθεί το επόμενο διάστημα είναι η κατάσβεση των εστιών φωτιάς με αφρό και νερό και στη συνέχεια η στεγανοποίηση των τρυπών που προκάλεσαν τα εκρηκτικά των Χούθι.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί αδρανοποίηση στις δεξαμενές καυσίμων (Inert Gas System), ώστε το πετρέλαιο στη συνέχεια να μεταγγιστεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια σε άλλο πλοίο. Όπως αναφέρουν στελέχη εταιρειών καυσίμων, για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να διατηρηθεί θα πρέπει οπωσδήποτε να συνυπάρχουν ταυτόχρονα οξυγόνο, καύσιμο, κατάλληλη θερμοκρασία και η αλυσιδωτή αντίδραση.

Αν ένα από αυτά τα στοιχεία απομακρυνθεί ή μειωθεί η αναλογία του, τότε η πιθανότητα εκρήξεως και πυρκαγιάς μειώνεται μέσω της αδρανοποίησης.

