Cosmos Business Systems: Υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση Data Center της CΥΤΑ

Στην υπογραφή σύμβασης μετά από διαγωνισμό, προχώρησε η Cosmos Business Systems AEBE (σε συνεργασία με την θυγατρική της στην Κύπρο, CBS IT Systems Cyprus LTD) με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου – CYTA για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτύωσης για τη δημιουργία Data Center (DC).

Η σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένης λύσης δικτύωσης βασισμένης σε προϊόντα Cisco Systems Inc., με στόχο τη φιλοξενία και διαχείριση υφιστάμενων και μελλοντικών υποδομών μεγάλου πελάτη της CYTA.

Το νέο Data Center θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της CYTA για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης για να καλύψει μελλοντικές απαιτήσεις του.

H Cosmos Business Systems είναι πιστοποιημένος συνεργάτης στο ανώτατο επίπεδο ως Gold Partner της Cisco για την περιοχή Ελλάδα- Κύπρος – Μάλτα, παρέχοντας υψηλότατου επιπέδου τεχνολογικό εξοπλισμό δικτύων και ασφάλειας δεδομένων και υποδομών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμό και τεχνική υποστήριξη στις λύσεις της Cisco.

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