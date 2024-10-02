Ραγίζει καρδιές το βίντεο που δείχνει αγοράκι να ζητά ψωμί από τον πατέρα του, πριν πεθάνει από ασιτία

Βίντεο που ραγίζει καρδιές παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Τέξας, με ένα αγοράκι να ζητά ψωμί από τον πατέρα του πριν πεθάνει από ασιτία.

Ο 4χρονος Μπέντζαμιν Κερβέρα ακούγεται να κλαίει και να παρακαλάει «Μπαμπά, μπαμπά, θέλω λίγο ψωμί», λίγες ημέρες πριν πεθάνει από ασιτία, στις 17 Αυγούστου του 2021.

Ο πατέρας, Μπράντον Κερβέρα, κατηγορείται για το θάνατο του παιδιού του και αντιμετωπίζει ισόβια.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν αυτήν την εβδομάδα περισσότερα από 30 βίντεο, με την εισαγγελία να κατηγορεί τον πατέρα ότι άφησε το αγοράκι να πεθάνει από ασιτία, σύμφωνα με τον Independent.

Σε κάποια από τα βίντεο, περίπου δύο μήνες πριν ο 4χρονος πεθάνει, εμφανίζεται να ψάχνει την κουζίνα και το ψυγείο μέσα στη νύχτα. Τα ντουλάπια ήταν κλειδωμένα…

Όπως κατέθεσε αστυνομικός που είχε επισκεφθεί για έλεγχο το σπίτι, ο μικρούλης είχε ορατά τραύματα, ήταν αδύνατος σε βαθμό που φαινόντουσαν τα κόκαλα του και είχε μώλωπες στα μάτια και στον κορμό του.

Ο πατέρας του υποστήριξε ότι το τετράχρονο παιδάκι είχε αυτοτραυματιστεί διότι είχε προβλήματα συμπεριφοράς.

