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ΕΛΛΑΔΑ

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14.10.2024 08:35

Στη διαύγεια η προκήρυξη των 298 γιατρών όλων των ειδικοτήτων και του ΕΚΑΒ

14.10.2024 08:35
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Η προκήρυξη 298 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων, όπως παθολόγοι, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, αναρτήθηκε στη διαύγεια και αφορά προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, για τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειας (ΥΠΕ) της χώρας και το ΕΚΑΒ. Οι θέσεις κατανεμήθηκαν με βάση τις ελλείψεις και τις ανάγκες των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων υγειονομικών δομών.

Αναλυτικά κατανεμήθηκαν 21 θέσεις στην 1η ΥΠΕ (νοσοκομεία Αθήνας), 49 στη 2η ΥΠΕ (Πειραιάς και νησιά του Αιγαίου), 41 στην 3η ΥΠΕ (Δυτική Μακεδονία), 40 στην 4η ΥΠΕ ( Κεντρική Ελλάδα), 38 στην 5η (Θεσσαλία), στην 6η ΥΠΕ (Πελοπόννησο Δυτική Ελλάδα), 54  και στη 7η ΥΠΕ (Κρήτη) 25.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι μέσω της προκήρυξης πολυάριθμων θέσεων για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων της 1ης και της 2ης ΥΠΕ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του νέου συστήματος εφημεριών, που θα λειτουργήσει από τη 1η Νοεμβρίου 2024.  Παράλληλαεκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών.
«Επιπλέον, προκηρύσσονται θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμών για κρίσιμα νοσοκομεία της περιφέρειας ενδεικτικά:

  • 5 για το Γενικό Νοσοκομείο της Κω (όπως είχα δεσμευθεί κατά την επίσκεψη μου εκεί το καλοκαίρι)
  • 7 για το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας (όπως δεσμεύθηκα στην Βουλή προ ολίγων ημερών) που πιστεύω ότι θα δώσουν μόνιμη λύση στα γνωστά προβλήματα του εκεί Νοσοκομείου
  • 7 για το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, το οποίο και αντιμετώπιζε οξύ πρόβλημα για αρκετό καιρό» όπως τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι προσφέρθηκαν και οικονομικά κίνητρα, τα οποία θεσπίστηκαν με την ΚΥΑ για τις Άγονες περιοχές, για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές.

Για την διασφάλιση της ανταπόκρισης των γιατρών το Υπουργείο προχώρησε  σε ταυτόχρονη πρόσκληση πολλών θέσεων με σκοπό να απαλείψουν τον  φόβο εγκλωβισμού των ιατρών στο Νοσοκομείο και να προσελκύσουν τελικά το ενδιαφέρον του ιατρικού προσωπικού της χώρας μας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε και η μεταρρύθμιση της παράλληλης δυνατότητας ασκήσεως και ιδιωτικού έργου των νοσοκομειακών γιατρών. 

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός θα κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία και με τα θεσμικά κίνητρα για τις Άγονες περιοχές ώστε να κλείσουμε τον κύκλο των παρεμβάσεων για τις περιοχές αυτές.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, που υπογραφεί και την προκήρυξη τόνισε μεταξύ άλλων: «Μέσω της προκήρυξης πολυάριθμων θέσεων για τα ΤΕΠ των νοσοκομείων της Αττικής δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σχεδιασμού για το νέο σύστημα εφημεριών που αποσκοπεί να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών και να μειώσει τους χρόνους αναμονής. Επιπλέον, με την προκήρυξη 25 θέσεων για το Ε.Κ.Α.Β. και την κάλυψή τους ενισχύονται σημαντικά τόσο η Κεντρική Υπηρεσία όσο και συγκεκριμένα Περιφερειακά Παραρτήματα με ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, πολλοί εκ των οποίων αναμένεται να συμμετέχουν και σε αεροδιακομιδές».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη επεσήμανε: «Ευελπιστούμε ότι θα αξιολογηθούν θετικά οι παρεμβάσεις που έχουμε πραγματοποιήσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε συνδυασμό με τα πρόσφατα σημαντικά ενισχυμένα οικονομικά κίνητρα που θεσπίστηκαν για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές και ότι το ιατρικό προσωπικό της χώρας θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στις περιοχές αυτές».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 24/10/2024 ώρα 12.00 και λήγει στις 08/11/2024 ώρα 12.00.

2024-10-11-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΛήψη

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